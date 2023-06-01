Фото: архив семьи

Пропавший по пути домой три недели назад бизнесмен из Краснодарского края найден живым. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Информацию подтвердила сестра Александра Полещука Валентина.

- Да, привезли вчера вечером. Не сам приехал. Сразу же пошли в следственный комитет, - рассказала "КП"-Кубань" родственница.

Женщина не уточнила, где именно и при каких обстоятельствах найден пропавший 29-летний мужчина.

- Для нас главное, что он живой, - отметила она.

Александра Полещука искали три недели. Он уехал 10 мая из Кропоткина Краснодарского края на темно-зеленом "Субару" по работе. Сначала завернул в станицу Новопокровскую, потом неожиданно для всех оказался в Песчанокопской Ростовской области и взял курс на Волгоград. Через семь дней поисков автомобиль пропавшего нашли в небольшом городке Котельниково Волгоградской области. Он был брошен в глухой лесополосе. В машине не было личных вещей Александра, только блокнот и документы на авто.

Все это время жена Александра обращалась с просьбами помочь в поиске мужа. Она осталась одна с двумя маленькими детьми. За то время, пока супруг отсутствовал, Анастасия успела поссорится с родным дядей и написала на него заявление в полицию. Он якобы незаконно забрал ее машину из-за долгов.