Находился у родственников. Стали известны подробности загадочной пропажи бизнесмена из Краснодарского края

Александр Полещук с женой. Фото: личный архив семьи

Загадочно пропавший Александр Полещук найден живым. Он бесследно пропал 10 мая, когда уехал из дома на темно-зеленой иномарке. 29-летнего мужчину и главу семейства искали три недели в трех регионах юга страны. В день пропажи его видели в Песчанокопской Ростовской области и на трассе в сторону Волгограда. Через семь дней поиска была найдена машина. Ее бросили в лесополосе в Котельниково Волгоградской области.

Все это время Александра искали правоохранители и волонтеры. Последние 1 июня сообщили, что мужчина найден. Это подтвердила сестра пропавшего.

- Найден, привели домой, - отметила она.

В следственном комитете рассказали, где был найден мужчина, поставивший на уши десятки людей.

- Ночью 31 мая 2023 года местонахождение мужчины было установлено, он находился у родственников в станице Казанской, куда приехал накануне, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Полещук сообщил, что из дома уехал самостоятельно. С 10 мая он не совершал никаких противоправных действий.

- В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Бизнесмен, который, по словам родных, занимался строительными работами, оказался безработным. На видео от следователей он держит в руках трость. Говорит, что подвернул ногу.

Где находился пропавший мужчина до того, как попал к родственникам, неизвестно. Семья пока не дает никаких комментариев.