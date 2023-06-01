Эксперты рассказали, как научить ребенка обращаться с деньгами

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С какого возраста давать ребенку карманные деньги? Стоит ли денежно поощрять помощь по дому и хорошие оценки? Контролировать траты ребенка или позволить самому решать, на что тратить личные средства? Эти и многие другие финансовые вопросы волнуют родителей по мере взросления детей. О том, как научить ребенка обращаться с деньгами, чтобы он и во взрослой жизни рационально вел бюджет, рассказали эксперты банка РНКБ.

Свой подход для каждого возраста

Согласитесь, не получится одинаково подходить к дошколятам, детям 7-8 лет и подросткам. У них разное развитие и восприятие, поэтому при обучении финансовой грамотности важно учитывать возраст ребенка.

Дошколята (от 3 до 7 лет).

Это возраст, когда детям свойственны спонтанные желания, которые они слабо контролируют. Им хочется купить все, а отказ может вызвать бурю негативных эмоций. Также этому возрасту свойственно проявление «я сам». Чтобы поощрить самостоятельность и начать приучать ребенка распоряжаться деньгами, давайте малышу возможность самому расплатиться на кассе. Так у него будет формироваться понимание, что товары в магазине не бесплатные, за все выбранное нужно платить.

Чтобы ребенок понимал разницу в покупках и больше ценил деньги, на его «хочу-хочу-хочу» предложите на выбор: купить сейчас маленькую игрушку или же большую, но через неделю. Так малыш поймет, что если не тратить по мелочам, а копить, можно получить более ценное. Копить при этом должен сам ребенок — для этого раз в несколько дней давайте ему небольшую сумму, а когда денег станет достаточно, вместе сходите в магазин, чтобы он купил желаемое. Относиться к такой покупке ребенок будет бережнее, так как он ждал ее и вложил свои деньги, а не получил сразу готовое от родителей.

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет).

Это тот период, когда можно вводить денежное поощрение за достижения и помощь. Например, плата за выполнение домашних обязанностей поможет сформировать связь между трудом и заработком. Однако давать деньги за все, что сын или дочь делает каждый день (например, наведение порядка в своей комнате или уборку игрушек) не стоит. Подумайте, что из дополнительной и нелюбимой домашней работы можно поручить ребенку за плату. Это может быть, например, мойка зеркал или, чистка дивана или вынос мусора. Деньги «за работу» будут для ребенка намного приятнее тех, которые родители дают прсто так. А еще у него появится стимул к настоящей работе за зарплату.

В этом возрасте также стоит приучать ребенка анализировать цены в магазинах и покупать то, что выгоднее. Обратите внимание юного покупателя на акции со сниженными ценами, объясните, что нужно проверять срок годности, а также объем товара. Расскажите, почему выгоднее, например, купить пять килограмм крупы за 300 рублей, а не килограмм за 80 рублей.

Ранний подростковый возраст (от 11 до 14 лет).

В этом возрасте дети уже хорошо понимают математику и счет, поэтому им легче объяснить правила разумной покупки. Научите ребенка сравнивать товары на полках одного магазина и в разных торговых точках, искать информацию в сети. Если покупка планируется дорогая, на которую ребенок долго копил, обсудите с ним, стоит ли делать это сейчас или стоит подождать распродажи. Проверьте вместе с ним условия доставки — возможно, есть вариант более длительной доставки товара по более низкой цене. Также предложите ребенку еще раз подумать, действительно ли ему нужна эта дорогая вещь, объясните, что есть альтернатива попроще, а разница в цене позволит купить что-то еще или отложить в копилку.

Также в этом возрасте можно начинать рассказывать ребенку о работе банков, о разнице покупки за личные и заемные средства. Расскажите, что при оформлении кредита человек платит банку проценты, что увеличивает стоимость покупаемой вещи. Объясните последствия просроченных платежей и невыгодных займов.

Старший школьный возраст (14–18 лет).

В этом возрасте многие ребята начинают работать, у них появляются собственные деньги. Задача родителей — дать ребенку возможность самому выбирать, на что тратить свой заработок. Даже если он сразу «спустит» свою зарплату, не осуждайте. Это его право и его жизненный урок — в следующий раз он подойдет к покупкам более ответственно.

Помогите своему ребенку разобраться в основах ведения бюджета. Составьте вместе финансовый план на месяц, а в конце срока проанализируйте результат. Продолжайте знакомить подростка с работой банков. Расскажите, что такое накопительный счет и как он может помочь накопить на образование или дорогостоящую покупку (например, недвижимость, автомобиль). Выберете с подростком накопительный счет в банке и предложите переводить на него 10% от каждой его зарплаты. О том, где лучше хранить свои сбережения, чтобы их приумножить, «КП» рассказывала в одном из материалов рубрики.

Финансовая грамотность всей семьи

Подавайте ребенку пример рационального ведения бюджета. Объясняйте и помните сами, что все траты делятся на:

- Необходимые – питание, проезд, коммунальные услуги, сезонная одежда и т.п.

- Второстепенные – приятные траты, которых можно избежать, но которые делают нашу жизнь приятнее. Для ребенка это, например, шоколадка по пути из школы или какой-то красивый аксессуар.

- Накопления – мотивируйте себя и детей копить на что-то значимое.

Самый простой способ объяснить планирование расходов – разделить деньги на две условные части. Первую можно тратить на необходимые и второстепенные расходы, вторую отложить на что-то более значимое и постоянно пополнять.

Когда ребенок разберется в структуре расходов, учите его вести бюджет. Для этого обговорите график выдачи карманных денег. Малышам можно давать немного денег ежедневно, ребятам постарше – еженедельную сумму, старшеклассникам – на месяц. Подросток должен расставлять приоритеты таким образом, чтобы денег хватило до следующего раза. При этом важно не регулировать его траты - расходы можно обсуждать, но последнее слово за ребенком. Если у него не получилось правильно распределить бюджет и денег до новой выдачи не хватило, есть два варианта ему помочь:

- добавить нужную сумму «в долг», а затем вычесть ее из бюджета на следующий период. Это станет хорошим уроком – чем больше тратишь, тем дольше копишь.

- предложите ребенку подзаработать: например, помочь дополнительно по дому, присмотреть за младшим братом или сестрой, заработать пятерки по отстающим предметам.

Детская карта

Чтобы ребенок чувствовал себя взрослым и самостоятельным в финансовом плане, вы можете выдавать ему деньги не наличными купюрами, а завести специальную детскую карту в банке. Это и безопаснее (ребенок не потеряет деньги), и удобнее.

Например, детская дебетовая карта МИР от РНКБ Банк (ПАО) предназначена для детей от 6 лет. Она привязывается к родительскому счету и имеет установленный лимит. Карта позволяет вести контроль и анализ покупок ребенка, дает возможность бесконтактной оплаты и снятия наличных. На смартфон ребёнка можно установить «детскую» версию мобильного приложения РНКБ, также ребенок получит возможность накапливать денежные средства с помощью «Копилки».

Еще больше полезной информации о том, как научить ребенка обращаться с деньгами, читайте в материале банка РНКБ.

И не забывайте хвалить ребенка, когда у него получится накопить на свою цель самостоятельно. Поощряйте его успехи в финансовом планировании.

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