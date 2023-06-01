За одобрение постройки дома просили 1,3 млн рублей. Трем сотрудникам из руководства водоканала в Сочи дали от 8 до 5 лет тюрьмы за взятки

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хостинский районный суд вынес приговор в отношении трех сотрудников водоканала Сочи. Они признаны виновными по статье “Получение взятки”.

По данным следствия, в декабре 2021 года в компанию поступило заявление на одобрение строительства жилых домов на определенном участке. После проверки земли инженер выявил, что один из магистральных водоводов частично проходит под вышеуказанными земельными участками. Но однако он никак не мешал для строительства здесь жилых домов. Инженер решил подзаработать и ему в голову пришла гениальная идея.

- Специалист предложил своему руководителю получить с заявителей за согласование денежное вознаграждение, на что тот согласился, обозначив сумму в 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Но ненасытный инженер захотел получить от этой сделки намного больше денег, поэтому обозначил сумму в 400 тысяч рублей. Ественно, он об этом не сказал своему руководителю, а то пришлось бы еще делиться.

На этом история не заканчивается. Инженер побежал к специалисту, которые принимает в эксплуатацию приборы учета. Они начали обсуждать все тонкости дела.

- Инженер предложил за взятку оказать содействие в получении соответствующей документации и заключения договора о водоснабжении на земельные участки и последующую беспрепятственную приемку в эксплуатацию приборов учета, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Сотрудник без задней мысли и согласился. Но захотел взятку в 900 тысяч рублей. В итоге они обозначили заявителям 1,3 млн рублей, а 100 тысяч из них также перейдут руководителю. Все сторого - не больше не меньше.

- Заявители согласились, при этом снизив сумму взятки до 1 150 000 рублей, и, обратившись в следственный комитеты. После получения указанной суммы взятки в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия подсудимые были задержаны, - заключили в пресс-службе судов Краснодарского края.

А вроде бы все так хорошо начиналось, а закончилось колонией строгого режима. Инженеру назначили 8 лет, для его друга - 7 лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Руководителю назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

Все они лишены права занимать должности в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

Кстати, по данным источника, бывший директор водоканала объявлен в федеральный розыск. Поговаривают, что он сбежал в Таиланд после ареста инженера и заместителя директора. По некоторым данным, бывший директор мог брать взять в особо крупном размере и превышать свои должностные полномочии.

- Ущерб от перечисленных действий команды Антона Денисова уже достиг 10 миллиардов рублей, - сообщил kp.ru источник.