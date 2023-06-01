Бывшего депутата и директора водоканала в Сочи объявили в розыск

Антон Денисов

40-летнего бывшего директора водоканала в Сочи Антона Денисова объявили в розыск. Ориентировка на бывшего же депутатом городского совета и руководителя ресурсоснабжающей организации поступила во все отделения полиции. Денисова ищут, как фигуранта дела окрупной взятке и превышении должностных полномочий.

- Он разыскивается за совершение преступления, предусмотренного статьей УК 290 и 286, - говорится в ориентировке.

К слову, 16 мая прошлого года Денисов добровольно покинул пост директора сочинского водоканала, поблагодарив всех за плодотворное сотрудничество. Причину своего ухода с поста не объяснял. На место Денисова назначили бывшего вице-мэра курорта Дениса Юрковского. Почти в то же время он сдал депутатский мандат.

Ориентировка

А позже выяснилось, что у правоохранителей появились вопросы к водоканалу по договорам на 700 млн рублей. Часть новостроек не смогли ввести в эксплуатацию из-за несоответствия техусловий, тогда как деньги за эти работы застройщик переводил на счета водоканала.

23 июня прошлого года Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере о хищении 18 миллионов рублей. Как установила проверка краевой прокуратуры, 6 мая 2020 года МУП Сочи «Водоканал» заключило договор на проведение ремонтных и пусконаладочных работ с коммерческой организацией, которые были оплачены в полном объеме, но выполнены при этом не полностью.

Причастен ли Антон Денисов к этому конкретному делу, пока неясно. Он покинул страну в неизвестном направлении почти сразу после увольнения с должности.

Между тем, трем сотрудникам из руководства водоканала в Сочи дали от 8 до 5 лет тюрьмы за взятки. Все они лишены права занимать должности в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.