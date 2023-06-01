Ветеранов не оставят один на один с проблемами. Фото: пресс-служба Фонда "Защитники отечества"

В Краснодарском крае заработал региональный Фонд «Защитники Отечества». Он призван адресно помогать ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. Любой военный, который побывал на передовой, может обратиться сюда и получить все меры поддержки. Это медицинская реабилитация, лекарства, санаторно-курортное лечение, оформление документов и поиск работы. При необходимости для подопечных фонда будет организован уход, а также адаптация помещений под нужны инвалидов.

- На площадке фонда действует принцип «одного окна», чтобы не надо было ходить по разным инстанциям и искать ответы на многочисленные вопросы. В одном месте можно будет получить и необходимую информацию, и помощь от разных ведомств, занимающихся здравоохранением, социальной защитой, образованием. Мы постарались создать здесь комфортные условия и для ветеранов СВО, и для их семей. Но со временем у фонда появится другое, более просторное помещение, - отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Помогать будут 40 социальных координаторов

За каждым ветераном СВО и его семьей будут закреплены специальные люди. Специалисты сопровождают обратившихся в фонд по любым вопросам. Среди 40 социальных координаторов – Елена Васюренко. Она – юрист с большим опытом работы в финансовой сфере. Много лет работала на себя, потом в Центре занятости Краснодара. Но недавно приняла решение перейти на новую работу.

- Я хочу быть полезной своей стране в это непростое время. Для этого у меня все есть – жизненный и профессиональный опыт. Забота о наших защитниках является нашей общей задачей, - рассказала сотрудница фонда.

Елена отмечает, что важным направлением фонда стала забота о психологическом здоровье ветеранов СВО. Такую поддержку будут оказывать каждому и один на один с проблемами никого не оставят.

- Фонд — это в первую очередь про заботу, внимание и поддержку. Мы едины в том, что каждый должен быть окружен заботой, а в российском обществе должно последовательно формироваться чувство гордости за тех людей, которые защищали и сегодня защищают Россию. Такие мероприятия позволяют дарить бойцам и их семьям неподдельные эмоции и сделать так, чтобы никто не чувствовал себя брошенным и забытым, - сообщала председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

КОНКРЕТНО

Где находится Фонд «Защитники Отечества» Адрес: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1.