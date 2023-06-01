Минтруда Кубани передал 7 внедорожников в зону СВО

В ближайшее время планируется передать еще одну партия авто Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семь автомобилей высокой проходимости отправились из Краснодара в зону проведения специальной военной операции — в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметили в ведомстве, Народный фронт объявил акцию о передачи внедорожников для нужд военнослужащих , которые исполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

На предложение помочь бойцам откликнулись различные министерства и департаменты администрации Краснодарского края. В частности, одним из первых оказалось министерство труда и социального развития региона.

Семь автомобилей, среди которых шесть УАЗов и одна «Нива», отправились в пункты назначений. Два из них 30 мая выехали в поселок Токмак Запорожской области, а оставшиеся пять — 1 июня направились «за ленточку» в Херсонскую область.

- Ключи от автомобилей военнослужащим передали заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Олег Караваев и руководитель регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что в ближайшее время в зону проведения специальной военной операции отправятся еще 13 машин высокой проходимости. Их для бойцов подготовят министерство культуры региона, «Кубанькино», а также образовательные учреждения.