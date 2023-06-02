«Не подхожу по возрасту – буду возить гуманитарку». Бывший военный из Ейска помогает бойцам СВО

Валерий Чабан помогает бойцам СВО. Фото: Приазовские степи

Валерий Чабан из Ейска – человек военной выправки. Старший мичман в запасе, он более 20 лет отдал службе на подводной лодке в Заполярье. Мужчина вышел в отставку и покинул северные берега, в 2005 году перебрался на юг страны. А когда началась специальная военная операция, сразу пошел в военкомат. Только по возрасту не подошел.

- Я вообще не привык сидеть без дела, - признается Валерий. – Работал в службе безопасности, строил тоннели в Сочи перед Олимпиадой, участвовал в строительстве Крымского моста, даже посчастливилось присутствовать на его открытии, когда Владимир Путин приезжал. Важные события в жизни страны я не пропускаю.

В начале 2023 года бывший моряк снова начал обивать порог военкомата. На этот раз удачно, контракт подписал, но в зону СВО все равно не попал. Вместо оружия в руки дали инструменты и отправили на военный завод в Таганрог. Чабан оказался еще и первоклассным токарем.

- Вахта закончилась. Я вернулся обратно. Что делать, думаю. Как помочь? Решил обратиться к группам, которые отвозят гуманитарку, и предложил свою помощь, - рассказывает Валерий.

Тут же его нашли волонтеры, которым срочно нужно было перекинуть ценный груз на херсонское направление. Мужчина подготовил автомобиль – и в путь. Ехал вместе с Еленой, у которой на передовой находятся муж и сын.

- Мы везли для танкистов тепловизоры, вещи первой необходимости. С родными женщина не встретилась, но мы все передали в целости и сохранности. Тогда я не спал всю ночь, но это мелочи, когда выполняешь такое дело. Я просто не могу оставаться в стороне, если в моих силах возможно хоть что-то сделать для победы, - говорит волонтер.

Валерий готов вновь отправиться за «ленточку» в качестве водителя. Он даже готов купить прицеп, чтобы еще больше груза могло добраться до наших бойцов, пишут "Приазовские степи".