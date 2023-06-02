На Кубани приложение CL PRIMЕ дарит подарки

СL Prime помогает следить за своим здоровьем.

Цифровые технологии не перестают удивлять. Работать, учиться или заниматься спортом нам помогают приложения в смартфоне. А теперь еще проще стало следить за своим здоровьем. После запуска нового мобильного приложения CL PRIME медицинская помощь как на ладони. Жители Кубани могут быстро записаться к врачу, удобно спланировать сдачу анализов, отслеживать их результаты и историю медицинских визитов - и все в один клик. Онлайн-сервис экономит время, а еще дарит скидки и бонусы тем, кто хочет быть здоров. Приложение корреспондент «КП» протестировала лично.

Технологии на пользу пациенту

У большинства из нас активный ритм жизни. Заботиться о себе помогают «умные» приложения, которые всегда под рукой, - в смартфоне. Одно из таких - CL PRIME. Впервые оно заработало год назад в тестовом режиме. А сегодня приложение доступно для массового пользователя в новейшей версии. У нее улучшен дизайн - он стал более концептуальным, но самое главное – усилен технический функционал. Все это в интересах удобства пользователя.

Приложение бесплатно и доступно на всех устройствах.

Теперь процесс записи к врачам стал еще быстрее. Не нужно томиться в очередях и тратить время для дозвона в регистратуру муниципальной или частной клиники, или менять свои планы, чтобы подстроиться под расписание нужного врача, ведь теперь есть альтернатива. Чтобы попасть к ведущим медикам Краснодара даже усилий прилагать не нужно. С приложением подбор нужного доктора занимает от силы две минуты. Специалиста можно выбрать с помощью фильтра, который отсортирует врача по специализации и месту приема. Остается лишь определиться, в какое время удобно прибыть на прием.

Не составляет труда и попасть на любое лабораторное исследование. Пройти регистрацию можно в пункте забора анализов – близлежащий к работе или дому покажет удобная карта в приложении.

Онлайн-сервис экономит время, а еще дарит скидки и бонусы тем, кто хочет быть здоров. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Кстати, у стойки регистрации долго стоять не придется. Вся информация теперь указана в CL PRIME. Персональные данные надежно защищены и представлены в виде QR-кода. Оператор его мгновенно сканирует, и тем самым экономит ваше время. Очень удобно для тех, у кого каждая минута на счету. Да и носить с собой множество документов не придется.

Экономия без ущерба организму

«Нельзя экономить на своем здоровье» — с этой расхожей фразой вряд ли кто поспорит. Тем не менее, получить выгоду без ущерба для организма еще как можно! В этом как раз помогает CL PRIME. При скачивании/ обновлении приложения, которое работает бесплатно и не требует платных подписок, каждому пользователю начисляют приветственный бонус + 900 рублей (1 бонус=1 рубль, 3 купона по 300 рублей). Их можно потратить на необходимые медицинские услуги.

У вас всегда под рукой - история визитов к врачам и результаты анализов. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Что важно, пациент автоматически становится участником удобной программы лояльности с выгодными расценками на медицинское обслуживание в популярных частных медицинских клиниках и лабораториях. Кроме того, при оплате услуг и за активное пользование приложением вы получаете 10% скидку на медицинские услуги партнеров программы. А значит следить за своим здоровьем не только полезно, но и выгодно.

Забота не только о себе, но и о детях

Приветственные купоны можно тратить не только на себя, но и своих близких. Для этого и придумали семейный аккаунт в приложении, который позволит записать ребенка к нужному врачу. Эта функция полезна для родителей. Люди с детьми знают – особо важно повышенное внимание к здоровью ребенка в первые три года жизни. Именно в этот период ребенку врачи назначают базовые обследования с обширным списком различных анализов. А сколько исследований приходится сдавать беременным женщинам? Потеря результатов, полученных в разных клиниках, точно не обрадует ни маму, ни ребенка. Этих неприятностей можно избежать с CL PRIME, где вся история медицинских визитов и анализов – под надежным контролем. Результаты исследований автоматически сохраняются в разделе «Анализы».

Лаборатории и отделения холдинга расположены по всему Краснодарскому краю.

БУДЬ В КУРСЕ!

Приложение смело можно рекомендовать друзьям и близким. Оно доступно каждому - необходимо скачать на свой смартфон, активно на всех устройствах на базе iOS и Android.

Пользователи приложения CL PRIME могут потратить 900 приветственных бонусов на медицинское обслуживание в компаниях-партнерах CL Medical Group. Так, выгодные условия обслуживания распространяются на услуги медицинской лаборатории CL LAB (более 130 филиалов на Кубани), клиники мужского и женского здоровья OXY-center, детской лаборатории BabyLab, клиники «Аллергоцентр», мини-клиник CL Doctor, КТ-центра CL Doctor.

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