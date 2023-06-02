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Общество2 июня 2023 14:10

На Кубани приложение CL PRIMЕ дарит подарки

С новым мобильным сервисом управлять медобслуживанием стало еще удобнее
Евгения СОРОКА
СL Prime помогает следить за своим здоровьем.

СL Prime помогает следить за своим здоровьем.

Цифровые технологии не перестают удивлять. Работать, учиться или заниматься спортом нам помогают приложения в смартфоне. А теперь еще проще стало следить за своим здоровьем. После запуска нового мобильного приложения CL PRIME медицинская помощь как на ладони. Жители Кубани могут быстро записаться к врачу, удобно спланировать сдачу анализов, отслеживать их результаты и историю медицинских визитов - и все в один клик. Онлайн-сервис экономит время, а еще дарит скидки и бонусы тем, кто хочет быть здоров. Приложение корреспондент «КП» протестировала лично.

Технологии на пользу пациенту

У большинства из нас активный ритм жизни. Заботиться о себе помогают «умные» приложения, которые всегда под рукой, - в смартфоне. Одно из таких - CL PRIME. Впервые оно заработало год назад в тестовом режиме. А сегодня приложение доступно для массового пользователя в новейшей версии. У нее улучшен дизайн - он стал более концептуальным, но самое главное – усилен технический функционал. Все это в интересах удобства пользователя.

Приложение бесплатно и доступно на всех устройствах.

Приложение бесплатно и доступно на всех устройствах.

Теперь процесс записи к врачам стал еще быстрее. Не нужно томиться в очередях и тратить время для дозвона в регистратуру муниципальной или частной клиники, или менять свои планы, чтобы подстроиться под расписание нужного врача, ведь теперь есть альтернатива. Чтобы попасть к ведущим медикам Краснодара даже усилий прилагать не нужно. С приложением подбор нужного доктора занимает от силы две минуты. Специалиста можно выбрать с помощью фильтра, который отсортирует врача по специализации и месту приема. Остается лишь определиться, в какое время удобно прибыть на прием.

Не составляет труда и попасть на любое лабораторное исследование. Пройти регистрацию можно в пункте забора анализов – близлежащий к работе или дому покажет удобная карта в приложении.

Онлайн-сервис экономит время, а еще дарит скидки и бонусы тем, кто хочет быть здоров.

Онлайн-сервис экономит время, а еще дарит скидки и бонусы тем, кто хочет быть здоров.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Кстати, у стойки регистрации долго стоять не придется. Вся информация теперь указана в CL PRIME. Персональные данные надежно защищены и представлены в виде QR-кода. Оператор его мгновенно сканирует, и тем самым экономит ваше время. Очень удобно для тех, у кого каждая минута на счету. Да и носить с собой множество документов не придется.

Экономия без ущерба организму

«Нельзя экономить на своем здоровье» — с этой расхожей фразой вряд ли кто поспорит. Тем не менее, получить выгоду без ущерба для организма еще как можно! В этом как раз помогает CL PRIME. При скачивании/ обновлении приложения, которое работает бесплатно и не требует платных подписок, каждому пользователю начисляют приветственный бонус + 900 рублей (1 бонус=1 рубль, 3 купона по 300 рублей). Их можно потратить на необходимые медицинские услуги.

У вас всегда под рукой - история визитов к врачам и результаты анализов.

У вас всегда под рукой - история визитов к врачам и результаты анализов.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Что важно, пациент автоматически становится участником удобной программы лояльности с выгодными расценками на медицинское обслуживание в популярных частных медицинских клиниках и лабораториях. Кроме того, при оплате услуг и за активное пользование приложением вы получаете 10% скидку на медицинские услуги партнеров программы. А значит следить за своим здоровьем не только полезно, но и выгодно.

Забота не только о себе, но и о детях

Приветственные купоны можно тратить не только на себя, но и своих близких. Для этого и придумали семейный аккаунт в приложении, который позволит записать ребенка к нужному врачу. Эта функция полезна для родителей. Люди с детьми знают – особо важно повышенное внимание к здоровью ребенка в первые три года жизни. Именно в этот период ребенку врачи назначают базовые обследования с обширным списком различных анализов. А сколько исследований приходится сдавать беременным женщинам? Потеря результатов, полученных в разных клиниках, точно не обрадует ни маму, ни ребенка. Этих неприятностей можно избежать с CL PRIME, где вся история медицинских визитов и анализов – под надежным контролем. Результаты исследований автоматически сохраняются в разделе «Анализы».

Лаборатории и отделения холдинга расположены по всему Краснодарскому краю.

Лаборатории и отделения холдинга расположены по всему Краснодарскому краю.

БУДЬ В КУРСЕ!

Приложение смело можно рекомендовать друзьям и близким. Оно доступно каждому - необходимо скачать на свой смартфон, активно на всех устройствах на базе iOS и Android.

Пользователи приложения CL PRIME могут потратить 900 приветственных бонусов на медицинское обслуживание в компаниях-партнерах CL Medical Group. Так, выгодные условия обслуживания распространяются на услуги медицинской лаборатории CL LAB (более 130 филиалов на Кубани), клиники мужского и женского здоровья OXY-center, детской лаборатории BabyLab, клиники «Аллергоцентр», мини-клиник CL Doctor, КТ-центра CL Doctor.

Реклама. https://cl-lab.info/ LjN8JwftA

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