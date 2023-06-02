«Здесь понимаешь, что такое армейское братство». Контрактник с Кубани рассказал о героизме на передовой

Сергей выбрал контрактную службу. Фото: Каневские зори

Сергей из станицы Стародеревянковской Каневского района свой первый контракт заключил еще в 2013 году. Парня привлекли условия службы и возможность получить собственное жилье, котором он и его жена мечтали. Шло время, боец нес службу, а в феврале 2022 года, когда началась спецоперация, он один из первых оказался на передовой.

- Мы были на полигоне, когда пришло известие, что началась СВО. Подготовили амуницию, технику, и нас перекинули в Луганскую народную республику, - вспоминает военнослужащий. Быт наладили быстро, подразделения ни в чем не нуждались, помогали волонтеры, которые везли гуманитарку со всей страны. Но к обстановке пришлось привыкать. Каждую минуту тут надо быть на чеку.

- В зоне СВО устаешь и физически, и морально. Но стараешься не думать о том, что с тобой может что-то случиться и как на это отреагируют близкие. Ты не знаешь, где и когда в тебя может что-то прилететь. Бывает страшно. Настраиваешься на то, что ежеминутно нужно быть осторожнее и внимательнее. Голова крутится на 360 градусов – наблюдаешь за всем вокруг, – делится контрактник.

Потери в боях неизбежны. На глазах Сергея погиб его командир, когда освобождали Попасную в ЛНР.

- Мы попали в засаду, он прыгнул на гранату, которая прилетела, закрыл нас от разрыва снаряда собой, спас тех, кто шел за ним. У нас был шок, - говорит Сергей. - Нашему командиру роты посмертно присвоили звание Героя России за этот поступок.

Сам Сергей без наград тоже не остался. За личное мужество и отвагу контрактник был награжден медалью Суворова. Им очень гордится его семилетний сын Степа, а десятимесячный Петя пока не понимает, какую важную работу делает его отец.

- Само ожидание дается не так тяжело, как осознание того, что без Сергея вырастут дети. Что он не увидел первые шаги Пети, да и со Степой редко общается из-за постоянных командировок. На плаву меня держит большая любовь к мужу, – говорит жена бойца Ксения.

Супруги мечтают о большом просторном доме, который планируют купить в станице Каневской, пишут "Каневские зори". Там они будут растить своих детей и радоваться каждой минуте, проведенной вместе.