Очевидцы засняли на Кубани торнадо, двигающееся в сторону Черного моря

Первый смерч в 2023 году засняли очевидцы. Фото: скриншот

Первый смерч в этом году сняли жители Краснодарского края. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Смерч заметили вечером 2 июня в Славянском районе рядом со станицей Черноерковской. Огромный столб пыли несся в сторону Черноморского побережья.

Обычно смерчи образуются в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком. В этот день в районе были все условия для возникновения торнадо.

Одновременно с этим необычным и устрашающим явлением природы район накрыла непогода. Начался сильный дождь, который усугублял порывистый ветер.

- В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлено до 5 июня. Жителей региона ожидают ливень с грозой, градом и ветром до 20–25 м/с, - уточнили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На реках и водотоках бассейна Кубани юго-восточной территории края - в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском районах - возможен подъем воды до опасных отметок.

Судя по прогнозам погоды, этот смерч в регионе первый и не последний в ближайшие несколько дней. Синоптики края предупреждают о смерчах в Черном море. Они могут сформироваться на участке от Анапы до Магри.

Туристов просят внимательно относиться к информированию через СМИ о надвигающейся опасности, чтобы избежать угрозы для жизни и здоровья.