В Сочи 24-летний мужчина забил до смерти падчерицу ремнем

На допросе мужчина объяснил, что девочка раздражала его своим поведением. Фото: пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

На Кубани очередной ребенок стал жертвой жестокого отношения родителей. В Сочи 24-летнего мужчину вывела из себя семилетняя дочка сожительницы. Как и все дети ее возраста, девочка шалила и пропустила мимо ушей замечания отчима. Тогда он взялся за ремень. Позже эксперты насчитают на теле первоклассницы не менее 15 ударов.

- По версии следствия, 27 мая 2023 года фигурант нанес девочке не менее 15 ударов ремнем по различным частям тела. Бил в том числе и по голове, и в область живота, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Свои действия злоумышленник мотивировал тем, что ребенок не слушался, и таким образом он за это ее наказывал.

Состояние избитой девочки стало резко ухудшаться. Но ни мать, ни ее сожитель не обращали внимания на жалобы. Неделю взрослые наблюдали за агониями умирающего ребенка. И только на шестой день после избиения женщина вызвала врачей для семилетней дочери.

- В ночь на 2 июня 2023 года в связи с сильным ухудшением здоровья малолетней, ее мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти девочку не удалось, она скончалась в машине медиков, - сообщили следователи.

В настоящее время подозреваемый задержан следователем, с ним проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, органами предварительного следствия тщательным образом будут изучены условия жизни и воспитания ребенка, исследованы причины и условия произошедшего. Известно, что своего жилья у семьи не было, и в Сочи они жили в съемной квартире на улице Тимирязева.

- Также следователем будет дана оценка действиям органов системы профилактики и матери погибшей девочки, - уточнили в следкоме.

В отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».