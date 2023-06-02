На Кубани из-за ливней снова уходят под воду дворы и домовладения

на Кубани продлено штормовое предупреждение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июнь, достать чернил и плакать. На Юге России совсем не южная погода. Второй день лета омрачился продлением штормового предупреждения от синоптиков. Реальность предупреждений снова сполна прочувствовали на себе жители Лабинского района. Уже который раз за последние пару недель на муниципалитет обрушились ливни, которые моментально затопили местные дворы.

- Мы еще после майского паводка не успели просушить и дом, и вещи, как снова вода пришла. По пока, слава богу, стоит во дворе и дом не заходила, - рассказывают жители Лабинска.

По данным штормового предупреждения от Краснодарского ЦГМС с 3 по 5 июня 2023 года в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, грозы, град и шквалистый ветер с порывами 20-25 м/с.

- На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в Мостовском, Лабинском, Курганинском и Отрадненском районах, а также реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В отдельных районах сильный ливень, - уточнил заместитель начальника ЦУКС МЧС Кубани Юрий Юрьев.

В Лабинском районе, который наиболее пострадал от разгула стихии, сотрудники межрайонной прокуратуры проводят выездные приемы граждан, проживающих в очагах подтопления.

- С 26 мая на территории Лабинского района режима введен локальный режим ЧС. Лабинской межрайпрокуратурой осуществляется надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Члены комиссии продолжают обследовать дома лабинцев. После того, как работа по оценке ущерба будет завершена, люди смогут рассчитывать на выплату материальной помощи.