Камеры у моря, полотенца в аренду и полный аншлаг: Что происходит на пляжах Сочи в начале лета

На пляжах в Сочи полно людей. Фото: Олег УМАРОВ

- Пока море холодное, поехали, красивая, кататься, - тянет меня за руку слишком загорелый для первых дней лета парнишка в белых шортах и майке в тон. Он берет в оборот туристов, которые гуляют на набережной морпорта в Сочи. К девушкам у него внимание особенное. Это ясно уже по тому, что впереди меня шел мужчина, но ему зазывала лишь кинул сухо: «Прогулку на яхте не желаете?».

Многие гуляющие туристы, а их тут в начале июня, как в Москве на Арбате в выходные, отворачиваются и идут дальше. Но свою рыбку парень все же находит. И заполняет белоснежную, как и его шорты, яхту народом. За часовую прогулку в море в Сочи этим летом просят 1200 рублей за 40 минут. Цены на это развлечение в Сочи не меняются уже несколько лет.

В Сочи открыты 6 экопляжей. Фото: Олег УМАРОВ

Желающих выйти в море уже полно. В начале июня яхты «гуляют» по воде в Сочи практически, как автобусы. На горизонте - по 15-20 кораблей с туристами.

МОРЕ ЕЩЕ ПРОХЛАДНОЕ

Аншлаг и на пляжах. Кто на лежаках, кто на полотенцах. Тут тебе и уже загорелые отпускники, и не очень. Кто в купальниках, а кто еще и в тоненьких куртках. В Сочи в эти дни пока не стоит тридцатиградусная жара. На юге России начало лета выдалось прохладным – 20 градусов тепла. Обычно в первых числах июня народ уже изнывает от пекла, а столбики термометров двигаются к цифре 35. Вода еще тоже прохладная – 18 градусов. Поэтому народ больше подставляет бока солнцу, нежели купается в море. Разве что ножки помочить!

Шезлонги и зонты - все этом ожно взять в аренду. Фото: Олег УМАРОВ

Но места тут хватает всем. Беру шезлонг на пляже «Маяк» за 500 рублей в день, к нему, кстати, полагается и матрас. Усаживаюсь на него и открываю свою пляжную сумку. И тут выясняется, что полотенце забыла в номере отеля.

- Не расстраивайтесь, возьмите его в аренду, - видит мой «казус» девушка, загорающая рядом. – Вон, в пункте проката полотенце можно взять в аренду за 300 рублей. А можно и купить, стоит 800. Я так и сделала.

С прошлого июня здесь многое изменилось. Будто ты не на городском бесплатном пляже, а на территории пятизвездочного отеля: белые зонты, бунгало, лежаки. Берег чистый, а море - ласковое и прозрачное. Только еще прохладное. Буквально в ста метрах от пляжа и большая детская зона с аниматорами, и волейбольная площадка. Разве что бесплатных напитков не хватает в баре рядом. Но в многочисленных кафе можно купить и молочный коктейль, и лимонад, и мохито и даже «запрещенку» - иностранную кока-колу. За маленькую бутылочку газировки просят 250 рублей, за стакан коктейля с шариком мороженого – 280 рублей. Только придется постоять в очереди. Кафе и бары у пляжей забиты. Людей тут много везде.

Прибрежные кафе зазывают туристов. Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, если еще в советские годы у всех пляжей Сочи стояли питьевые фонтанчики, то сейчас их заменили на краны с водой. Ее набрать можно совершенно бесплатно. Обычно у кранов стоят уже пожилые дамы и джентльмены с небольшими бутылочками. Говорят, что на некоторых пляжах даже есть краны и с бесплатной минералкой. Сочи ведь славится своими целебными водами. Только врачи советуют не злоупотреблять этой водицей.

ТУРИСТЫ ЕДУТ В СОЧИ, ПОТОМУ ЧТО ТАК КОРОЧЕ

По загорающим на пляжах Сочи можно изучать географию.

- Как тут хОрОшО, - с явным оканьем восхищается двадцатилетняя девушка в синем бикини и огромной татуировкой на половину бедра.

- Я из Нижнего Новгорода, - представилась она. – В Сочи приезжаем с подругой нечасто. Раньше в Грецию гоняли, а в этом году, сами понимаете по каким причинам, решили рвануть в Сочи. И я приятно удивлена. Тут правда очень хорошо.

Пара рядом приехала с двумя сыновьями-школьником на каникулы из Красноярска. Сергей и Елена сняли квартиру в центре Сочи и каждый день ходят на пляж загорать с детьми.

- Мы так постоянно делаем, гостиницу не снимаем, это дорого для четверых, квартира обходится в разы дешевле, - призналась Елена. – Всегда только в Сочи ездим. Нам тут нравится. Хотя муж и говорил, мол, не пора ли нам посмотреть и другие курорты. Но в Анапу и в Крым самолеты не летают, а нам с двумя маленькими школьниками тяжело проводить много часов в дороге.

Вещи оставляют в камерах хранения - мало ли что. Фото: Олег УМАРОВ

Сергей Семенович – суровый отпускник в синих плавках. На мои вопросы отвечал неохотно, даже ругнулся матом один раз. Но рассказал, что хотел выбраться в Анапу – сам он из Минеральных вод, только из-за дороги остановил выбор на Сочи.

- В Анапу всегда ездил, мне нравятся там песочные пляжи. Но в Сочи сейчас лететь короче. И тут тоже ничего, - сказал Семеныч, и демонстративно отвернулся от меня, давая понять, что общаться больше не намерен.

Цены на морепродукты кусаются. Фото: Олег УМАРОВ

Пока загораю, по пляжу постоянно ходят спасатели. Их вышка даже стоит тут практически в центре. Один мальчишка лет семи подвернул ногу, пока бегал по гальке, так к нему тут же подбежал медик – врачи сидят рядом в специальной будке. А еще приятно удивило то, что на пляже теперь кругом видеокамеры. То есть если кто и украдет мобильник, воришку быстро вычислят.

ОФИЦИАЛЬНО

Спортзоны и детские площадки у моря

На сегодняшний день на территории Сочи пребывает свыше 140 тысяч человек. Средняя загрузка в отелях курорта - 78 процентов. А всего летом город ждет на отдых свыше 4,5 миллионов гостей.

- У нас подготовлено 170 пляжных территорий. Все они получили паспорта к курортному сезону. В зонах купания Роспотребнадзор уже взял около 1000 проб воды – каждая соответствует нормативам, - пояснил «Комсомолке» глава Сочи Алексей Копайгородский. - В этом году мы очень серьезно подошли к вопросам благоустройства пляжей. Применяем самые современные технологии, используем экологичные материалы. Обустраиваем на наших пляжах многофункциональные спортивные зоны с элементами воркаута и детские площадки. Такой же подход будем применять в развитии благоустройства береговой полосы в дальнейшем.

Кстати, на курорте запущена «горячая линия» по вопросам качественного сервиса на пляжах. Отдыхающие могут обращаться по номеру 8-928-458-14-61.

НАГЛЯДНО

44 пляжа Сочи соответствуют национальным стандартам качества. 35 из них получили «Синие флаги». Это все территории, на которых можно купаться и загорать бесплатно.

6 экопляжей в Сочи:

«Маяк», «Остров» - центр Сочи

«Дагомыс» - в Дагомысе

«Жемчужина Сочи» - в Адлере

«Касабланка», «Аквамарин» - в Лазаревском.

Здесь все пляжное оборудование выполнено из экологичных материалов, пластика нет.

На пляже «Остров» этим летом объединены современная и удобная пляжная зона отдыха, волейбольная площадка, а также площадка для музыкальных мероприятий под открытым небом. На пляже «Жемчужина Сочи» работает первый в городе подогреваемый бассейн. На пляже «Маяк» по вечерам проводят занятия танцами, йогой и соревнования по пляжному волейболу.

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