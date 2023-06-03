В Троицкую Родительскую субботу необходимо посетить храм. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кубанский священник рассказал о Троицкой родительской субботе. Этот церковный праздник - обобщенное наименование дня особого поминовения усопших.

- В этот день вся полнота Церкви молится об упокоении душ усопших православных христиан. Для нас – живых – этот день памяти наших близких и любимых следует, по возможности, провести в молитве, - сообщил клирик храма в честь иконы Божией Матери "Целительница" иерей Вячеслав Клименко.

Близкие в молитвах могут попросить прощения грехов усопших.

- Господь, видя наше усилие, принимая во внимание наши подвиги молитвы и милостыни (а за усопших можно подавать милостыню) может улучшить их загробную участь, - отметил священнослужитель.

В родительские субботы православному христианину следует посетить заупокойное богослужение, молиться во время богослужения не только за наших близких, но и за все умерших православных христианах. После этого можно и кладбище посетить и там совершить уже частную молитву – панихиду, литию или, если позволяет время, прочитать 17 кафизму Псалтири.

- А насчет семейной трапезы – церковными правилами эта сторона жизни никак не регламентируется. Правило одно – умеренность. И не забывайте: главное в этот день – молитва. Поэтому призываю обязательно прийти на панихиду в храме, - рассказал иерей Вячеслва Клименко.

Можно также сделать милостыню от имени усопших. Например, помочь беженцам, нуждающимся соседям и просить их молитв о ваших усопших близких. Для тех, кто никак неспособен посетить храм – ищите в соцсетях храмов записи Панихиды этого дня.