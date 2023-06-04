Фото КП - Кубань

Непогода разгулялась на Кубани. Основной удар принял на себя Краснодар. На краевой центр обрушился мощный ливень. Он зарядил ранним утром и превратил мегаполис в бассейн.

Сейчас на улицах города работает водооткачивающая техника. 20 машин с раннего утра дежурят в краевой столице. Они устраняют локальные подтопления на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: krd.ru

Отмечается, что из-за ливня частично ушла под воду улица Красная – на пересечение с Джержинского. Также подтопило проезд под железнодорожным мостом в районе Вишняковского рынка. По словам очевидцев, из-за ливня даже встали трамваи.

Не проехать сейчас и по Западному обходу. Там под воду ушли целые дворы и парковки. А местным жителям пришлось переобуться в галоши – глубина луж доходила до 20-30 см.

ПО прогнозам синоптиков, дождь не стихнет в Краснодаре до понедельника, 5 июня. Он продлится как минимум до утра.