Митрополит Григорий поздравил жителей Кубани с праздником Святой Троицы

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий поздравил жителей Кубани с праздником Святой Троицы. Для этого он записал видеообращение.

- 4 июня на 50-й день после Воскресения Христово мы празднуем День Святой Троицы. В этот день мы вспоминаем сошествие на апостолов Святаго Духа, - говорит в видео митрополит. - Как мы знаем из священного писания, Дух Святой сошел на учеников Христа. Видимым образом над каждым из них появились огненные языки. Апостолы получили различные дары, они заговорили на наречиях, понятным людям из разных стран и пошли проповедовать по всему миру весть о родившемся на земле, страдавшем и умершем ради спасения каждого из нас и воскресшем Господе Иисусе Христе.

По словам владыки, их слово, навеянное божьей благодатью, проникало в сердца тысячи людей, укрепляло веру. С тех пор со времен сошествия на апостолов, в день Пятидесятницы, Святой Дух просвещает каждого человека.

- Со дня Пятидесятницы Дух Святой непрерывно присутствует в церкви. Мы верим, что его благодать дается всем людям, особенно через святые таинства, - добавляет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. - Преподобный Серафим Саровский учит, что цель христианской жизни в стяжании, то есть в приобретении Духа Святаго. Поэтому всех Вас призываю к духовной жизни. Насколько мы причастны к Духу Святому, настолько чисты, настолько духовны. И в праздник Пятидесятницы церковь призывает вновь и вновь обновить и укрепить в себе дары Святаго Духа. С праздником Святой Троицы, дорогие братья и сестры!