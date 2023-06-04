Митрополит Григорий совершил Литургию и панихиду в Троицкую родительскую субботу

Митрополит Григорий. Фото: mitropoliakuban.ru

В Троицкую родительскую субботу митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил Божественную литургию и панихиду. Служба прошла в храме святого преподобного Илии Муромского на Славянском кладбище города. Владыку хлебом-солью встречали десятки прихожан.

В своем архипастырском слове митрополит Григорий рассказал о важности молитвенного поминовения усопших.

- Церковь – это единство в Святом Духе всех людей — и тех, которые живут сейчас, и тех, которые жили до нас. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Бог нас любит и призывает к любви к нашим ближним, родным – и живым, и отошедшим в мир иной, — сказал владыка Григорий. — Сегодня, в день Троицкой Вселенской родительской субботы мы по призыву Церкви в своей молитве должны вспомнить всех тех, кто сейчас находится в мире ином. Это наш долг любви по отношению к ним. Мы должны просить Бога, чтобы Он, Всемогущий и Всемилостивый, простил их грехи, потому что сами они уже не могут принести покаяние. Эти люди живы, но живут совершенно другой жизнью, отличной от нашей. И наша связь с ними сейчас осуществляется через молитву. Мы должны за них молится, надеясь на то, что следующее поколение православных христиан тоже будет нас помнить и за нас также будет воссылать молитву.

После Божественной литургии митрополит Григорий с духовенством совершил панихиду по всем от века усопшим православным христианам. Каждый, стоящий в храме, вспоминал ушедших родных и близких, учителей и друзей. «Вечная память!» — неслось под сводами.

Епархиальной медалью святой великомученицы Екатерины II степени был награжден глава Карасунского округа Краснодара Николай Хропов. Таким образом его поблагодарили за помощь в строительстве храма преподобного Илии Муромского и сотрудничество с Екатеринодарской епархией.

В завершении богослужения митрополит Григорий освятил памятный знак, установленный на территории храма в память о погибших солдатах в зоне специальной военной операции. Памятник, изображающий дерево, тянущееся своими листьями к солнцу, утверждая силу жизни, сделан кузнецом-любителем Андреем Скрипкиным полностью из осколков снарядов и мин, найденных на территории СВО.

- Важно увековечить имена тех солдат, которые отдали самое дорогое, что есть у человека – свои жизни, — сказал митрополит Григорий. - Они – пример мужества, пример – героизма. И этот памятный обелиск пусть нам всем о них напоминает.