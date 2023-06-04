Оперштаб Краснодарского края опроверг создание независимой республики на Кубани

Краснодар Фото: Виталий ТИМКИВ

Оперштаб опроверг создание независимой республики на Кубани. Ранее эта информация появилась в анонимных телеграм-каналах. Их авторы заявляли о проведении референдумов на юге России. Речь шла сразу о нескольких регионах, включая Краснодарский край. Они призывали людей выйти на центральные площади своего города.

- Данные сообщения - провокация и не соответствуют действительности. В настоящее время никаких референдумов в Краснодарском крае не проводится, – отметили в оперштабе.

Стоит добавить, что за распространение провокационных данных, а также участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность. Максимальный срок по этим статьям может достигать пяти лет лишения свободы.

Поэтому краевой оперштаб просит следить за новостями на официальных ресурсах. Это сайты администраций городов и региона, на которых размещена достоверная информация.

Напомним, ранее мэрия Геленджика опровергла сообщения об угрозе ракетного удара. Жителей пытались ввести в панику авторы анонимных телеграм-каналов. Они же сообщали якобы о новой волне частичной мобилизации на Кубани.