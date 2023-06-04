Грузовик протаранил самолет в аэропорту Сочи. Узнали, как так вышло

Аэропорт Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Резкий толчок и гробовое молчание. Никто ничего не понял, сперва подумали, что поток ветра. Но потом поняли, что на улице - штиль, – так описывали необычный инцидент пассажиры. Во время посадки в аэропорту Сочи в самолет влетел грузовик. Водитель не рассчитал дистанцию и буквально протаранил воздушное судно.

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, что у судна повреждена обшивка. Уточняется, что лайнер летел в Екатеринбург. Но из-за ЧП рейс отложили, а судно отбуксировали на стоянку. Сейчас с самолетом работают ремонтные бригады. Они оценивают повреждения и устраняют пробоины.

- Гробовое молчание длилось около 30-40 секунд. Мы просто стояли и ждали. А стюардессы хлопали глазами. Видно, что они тоже не понимали, что стряслось. А потом взял слово капитан. Он просто сказал, что мы уже никуда не летим, – добавляли очевидцы.

Отмечается, что повреждения получил Boeing-737. А на таран его взял тягач с багажом. Он вез вещи пассажиров, но не справился с управлением.

- Авиакомпания предоставила резервный борт, на котором пассажиры благополучно вылетели в аэропорт назначения через тридцать минут от назначенного времени, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

А тем временем инцидентом заинтересовались следователи. Как стало известно «КП» – Кубань», делом занялись сотрудники Западного межрегионального СУ СК РФ на транспорте.