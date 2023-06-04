Краснодарский священник объяснил значение праздника Святой Троицы

На Троицу все городские храмы переполнены прихожанами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Св. Церковь празднует великое и веками отделенное от нас событие, когда Господь наш Иисус Христос, исполняя Свое обещание, ниспослал Святого Духа на апостолов.

Это величайшее событие в истории человечества произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова, поэтому событие сошествия Святого Духа на апостолов в церковном праздничном календаре имеет еще одно название - праздник Пятидесятницы. Но для чего же нужно было сошествие Божественного Духа на учеников и, в чем его спасительное значение? Подробнее об этом рассказал клирик Свято-Троицкого собора Краснодара, иеромонах Корнилий (Иванов).

«Господь, во время Своей земной жизни, неоднократно предупреждал, что Он Сам не всегда будет пребывать на земле телесно, что наступит время Его расставания с учениками, что Господь вместо Себя пошлет им иного Утешителя и Наставника. Спаситель предупреждал, для продолжения дела евангельского благовестия во враждебном языческом мире, будущие апостолы должны будут принять и облечься в «Силу свыше» (Лк. 24:49). И вот пережив страшные события распятия и смерти Господа, поверив в Его Воскресение и, засвидетельствовав Его Вознесение на небо, ученики неотлучно пребывали в Иерусалиме, в Сионской горнице, молитвою и постом предуготовляя себя к встрече с Духом Святым.

И вот совершилось Божественное событие! Дух Святой снизошел на апостолов и Матерь Божию, и в виде огненных языков почил на каждом из них. Вместе с благодатью Святого Духа они получили благодатные дары Божественного откровения, духовной мудрости, дары благовестия и чудотворения. Но этот дар Святого Духа стал великим достоянием не только самих апостолов, но на все последующие времена этот Небесный дар стаовиться величайшим сокровищем для всех верующих во Христа. Ниспослание Святого Животворящего Духа на землю, на апостолов послужило началом жизни Церкви Христовой на земле. Именно поэтому событие сошествия Святого духа на апостолов – это день рождения нашей Святой Православной Церкви, Которая является «…Церковью Бога живого, столп и утверждение истины.» (1 Тим.3:15). И именно с этого дня Святой Дух пребывает в Церкви Христовой, рождает в сердцах людей веру и ведет их по пути спасения, потому что сошествие Божественного Духа на людей продолжается и будет продолжаться во все времена до скончания века.

Но сегодняшний праздничный день имеет еще одно название – день Святой Троицы. Каким же образов событие сошествия Святого Духа на апостолов связано с догматическим учением Церкви о Святой Троице? Оказывается, самое непосредственное: Дух Святой, снизошедший на апостолов, Своим благодатным дыханием одушевил и просветил их умы и сердца. Именно тогда все ученики вспомнили слова своего Божественного Учителя, окончательно уразумели искупительное значение явления в мир Господа и непоколебимо уверовали в Него как Спасителя мира и Сына Божия. И более того, в в Пятидесятницу им открывается апостолом, в доступной для человеческого понимания, тайна Пресвятой Троицы. Апостолы получили четкое представление о Ипостасной Троичности Божества, они осознали, что Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой – суть три Личности Единой Божественной Природы. Так мир узнал, что Бог есть Троица!

Великое событие сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы, как собственно и все остальные церковные события, мы должны переживать в своей душе не как когда-то давно совершившееся в истории, а как будто мы являемся непосредственными участниками, потому что дело нашего спасения совершается во все времена над каждым из нас и при нашем участии. Праздник Пятидесятницы – это удивительное событие, завершающее великое дело спасение рода человеческого. В мир, через апостолов, был ниспослан великий дар – дар Духа Святого. Собственно говоря, ниспослание Пресвятого Духа на новозаветное человечество и было одной из главных целей явления в мир Христа – Спасителя и каждый человек призван быть причастником этого благодатного и спасительного дара.

И в этот праздничный день, когда мы молитвенно празднуем рождение нашей Христианской Православной Церкви, мы все еще раз должны осознать нашу жизненную необходимость находиться в церковной ограде, быть членами Церкви Христовой, которая является хранительницей и щедрым подателем всех благодатных даров Духа Святого. И отмечая начало бытия Церкви Христовой, будем всегда помнить слова Спасителя: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18)».