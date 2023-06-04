Вода зашла даже в дома, а люди остались без света. На Кубани устраняют последствия разгула стихии

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Непогода бушует на Кубани. Залповые ливни зарядили сразу в нескольких районах Краснодарского края. Основной удар приняло на себя предгорье. Там даже прошел град.

Практически сутки на месте работают спасатели. Они устраняют последствия разгула стихии. Вместе с дождями в регион пришли холодные ветра. Местами они даже были штормовыми. То есть порывы достигали 20 м/с.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По последней информации, в Лабинском районе под воду ушли 43 двора и 13 домов.

- Откачка воды ведется по 14 адресам. Всего на ликвидации последствий задействовано порядка 60 человек и 23 единицы техники – подчеркнул глава района, Владимир Забураев.

Также он отметил, что во все дома вернулся свет. Из-за сильного ветра без электричества осталась многоэтажка. Но сейчас дом запитан.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Всего от природной стихии пострадали пять районов Краснодарского края. Один из ударов пришелся на станицу Холмскую. Она находится в Абинском районе.

- Остаются подтопленными 24 придомовых территории, – сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Также спасатели откачивают воду в Кореновске. От мощного ливня там пострадали 30 дворов. Их затопило ранним утром в воскресенье, 4 июня.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Последний удар стихии пришелся на Новокубанский район. Там ливни зарядили после полудня – в районе 15:00. По словам местных жителей, дождь лил стеной не меньше часа. За это время под воду ушли 12 дворов и 2 дома.

Еще позже – в районе 16:30 – мощный ливень обрушился на Армавир. Там подтопило 20 дворов и 3 дома.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Всего ликвидацией последствий стихии на Кубани занимаются 174 человека и 68 единиц техники, – добавили в ведомстве.

Отметим, что ситуация находится на особом контроле в Главном управлении регионального МЧС России.