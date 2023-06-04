Поводов для беспокойства у жителей нет - сообщений о ЧП не поступало. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Власти Краснодара объяснили причину громкого звука, напугавшего жителей города. Местные жители отмечают, что «хлопок» был слышен в Фестивальном и Юбилейном районах, в поселке Южном, а также в центре. При этом источник звука краснодарцы не нашли. Однако некоторые горожане заметили в небе след. Оставивший его самолет, возможно, и породил тот хлопок, который взбудоражил жителей.

- Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Муниципальном Центре Управления города Краснодара.

При этом уточняется, что поводов для беспокойства у жителей нет. По информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.

СПРАВКА «КП»

При преодолении звукового барьера, возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха. Это ударная волна, расходящаяся конусом. Как правило, она надвигается бесшумно. Правда, когда волна проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок.