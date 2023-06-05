Время ожидания меньше, а выплат выдают все больше: в Херсонской области повышают скорость оказания услуг

Чтобы ускорить процедуру выдачи сертификатов и выплат, в МФЦ открывают больше окон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы защитить сограждан, проживающих в новых регионах страны, от потенциальной опасности, в России создали программу помощи. Так, жителям Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты. Их можно потратить на приобретение домика или квартиры на вторичном или первичном рынках в любом районе России. Но важно не только оформить документы, но и сделать это без задержек.

Мобильный офис отправляется в удаленные уголки области. Фото: t.me/mfc_kherson

В середине мая председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что благодаря данной мере господдержки 13 тысячам жителей до конца мая оформят сертификаты на жилье и единовременные выплаты.

- Помочь каждой семье - это прямое поручение президента России, которое обязательно будет выполнено, - сказал Андрей Алексеенко. - Полученных обращений - 23,5 тысячи. Поэтому привлекаем дополнительные силы, максимально оптимизируем все рабочие процессы. Сроки рассмотрения документов будем ускорять до тех пор, пока не обеспечим каждую херсонскую семью, кому положены сертификаты и единые выплаты.

Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Фото: t.me/aakherson

Для этого открывают больше окон в офисах МФЦ, сотрудники которого процедуру оформления знают как свои пять пальцев. Потому прием занимает не больше 15 минут. А для жителей удаленных поселков запустили мобильный офис.

Директор МФЦ Херсонской области Владимир Огнев. Фото: t.me/mfc_kherson

- Самыми востребованными документами среди заявок жителей Херсонской области оказались жилищные сертификаты и единовременные выплаты, а также СНИЛС и ИНН, - отмечает директор МФЦ Херсонской области Владимир Огнев. - По последним данным, жилищных сертификатов выдано уже более 2500. Отмечу, что сейчас статистика стремительно растет, количество обращений продолжает обрабатываться.

ВАЖНО!

Запись и перенос записей на прием в филиалах МФЦ осуществляется по предварительной записи по телефону горячей линии: 8 (860) 269-01-00.