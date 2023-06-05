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Общество5 июня 2023 8:10

Какая погода в Сочи 5 июня 2023: на курорт надвигается шторм

Сильный дождь с грозой обрушится на Сочи 5 июня
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Погода ухудшится к вечеру.

Погода ухудшится к вечеру.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Краснодарском крае уже неделю бушует непогода. Дома уходят под воду, а машины превратились в лодки. Залповые ливни продолжали идти все выходные. А в предгорье даже зарядил град. Шторм надвигается и на Сочи.

Пока все выходные города Краснодарского края тонули, на побережье царила тишина и покой. Дети купались в море, а теплые лучи солнца ласкали туристов, которые загорали на лежаках. Но 5 июня погода начала меняться.

Сочи накрыли тучи. Курорт готовится к сильному дождю с грозой. Усилится и ветер. Море будет штормить, возможно даже появление смерчей.

- На время, пока бушует стихия, просим воздержаться от прогулок у моря. Владельцы автомобилей не оставляйте свои машины под деревьями или рекламными конструкциями, - просят спасатели.

Сейчас все городские службы перевели в усиленный режим работы. Возможен подъем воды в реках. Оперштаб контролирует ситуацию. Обо всех изменениях будут сообщать жителям. Погода ухудшится к вечеру.

- Сегодня днем ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза, +19...21 градусов, ветер слабый. Вечером - сильный дождь, возможна гроза, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в Армавире до сих пор продолжают бороться с последствиями непогоды. В городе затопило 70 придомовых территорий, в 20 из них зашла вода. Детский сад №10 также оказался во власти стихии. Здание подтопило, сейчас аварийные службы продолжают ликвидировать последствия. За ночь спецтехника полностью откачала воду из десяти домов, остальные адреса находятся в работе. Специалисты до сих пор продолжают ликвидировать последствия.

СочиПроисшествия: СТИХИЯ