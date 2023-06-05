Видео затопленных городов Краснодарского края 5 мая 2023: в Армавире на автовокзале - море, в Краснодаре вода зашла в детсад

В Армавире и Краснодаре затопило детские сады. Фото: t.me/armawir_adm

Все выходные на Кубани шел проливной дождь. Многие районы края оказались затоплены водой. На улицах городов образовались реки, а во дворах начали бить фонтаны.

В Краснодаре погода испортилась рано утром 4 июня. Из-за непрекращающегося дождя затопило детский сад №204 в ЖК «Светлоград». При этом, всю воду откачать не удалось и сегодня дошкольное учреждение закрыто. Там продолжают откачивать воду.

- За день южной столице выпало более 74 миллиметров осадков. Это на 13% больше среднемесячной нормы, которая составляет 65 миллиметров, - сообщил заместитель главы города Владимир Архипов на аппаратном совещании под председательством Евгения Наумова.

В Новокубанском районе Кубани из-за проливных ливней поднялся уровень реки Горькая Балка. Также затопило дворы в хуторе Прикубанский. Для того, чтобы обезопасить людей, на случай эвакуации развернули штаб.

В Кореновском районе вода затопила 60 дворов и 13 домов. В Кореновске дуже прийшлось вводить режим ЧС. На данный момент во всех домах уже откачана вода, а уровни рек опустились до нормы.

- В станице Холмская Абинского района затопило 25 дворов и 8 домов. В хуторе Чаплыгин Гулькевичского района затопило 9 дворов и 1 дом, а в селе Новоукраинское были подтоплены 3 придомовые территории, - сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Наиболее сложная ситуация остается в Армавире. Там автовокзал превратился в морпорт. В здании по колено воды, вход для пассажиров сейчас закрыт. На территорию вокзала можно попасть только в обход, а касса работает на улице. Также в городе сегодня из-за подтопления закрыт детский сад №10.

В настоящее время в Лабинском, Новокубанском районах и городе Армавир остаются затопленными 60 дворов и 16 домов. Во всех муниципалитетах проводится откачка воды.