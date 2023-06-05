Уничтожение памятника или тщательная реконструкция. В Краснодаре возникли споры о реставрации ограды атаманского дворца

Реконструкция уцелевшего после бомбежке памятника истории продлится все лето. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре полным ходом идет восстановление ограды атаманского дворца. Это строение – единственное, что осталось от величественного особняка конца 19 века. Дом для начальника Кубанской области Якова Маламы построил его брат, прославленный архитектор Николай Малама в 1894 году. Через год здесь появилась каменная ограда.

Ограда обретает форму. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Судьба здания печальна. Его взорвали советские войска в августе 1942 года, когда к Краснодару рвались немцы. После войны на дворцовом фундаменте построили 48-ю школу.

Остатки истории решили сохранить. Ограда получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Но с каждым годом она ветшала – кирпичи местами совсем скрошились, появились утраты. В 2023 году стало известно, что памятник восстановят. Но благие намерения вызвали споры среди горожан.

- На деле же это уничтожение памятника и постройка новодела из старых стройматериалов. Когда в городе «болгаркой» чистят фасады особняков, срезая часть кирпича, это еще терпимо - обезличенные в советское время дома снова проявляются в городском пространстве из-под слоев штукатурки. Но здания состоят из множества элементов, это не просто одна стена, здесь же есть только кирпичная кладка. И вместо того, чтобы щадяще ее почистить и переложить самые ветхие 2-3 ряда кирпичей, строители срезают часть кирпичной кладки, а местами разбирают ее до земли и перекладывают заново, - возмущается краевед Владимир Бегунов.

При реконструкции используют кирпичи конца 19 века. Их кладут на место разрушенных. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Проект реставрации прошел государственную историко-культурную экспертизу, а потом выдано разрешение на строительство. А какими методами действует фирма, которая производит реставрацию, есть ли авторский надзор, я не могу сказать, - рассказал «КП»-Кубань» историк Виталий Бондарь.

В свою очередь в фирме, которая производит работы, успокаивают – все идет по плану. Лицензия и разрешение на реставрацию от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края у компании есть.

К новому уечбному году ограду должны сдать. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- У нас есть опыт работы на объектах культурного наследия, мы восстанавливали элеватор в Новороссийске, тот, который у железнодорожного вокзала. Нареканий не было, - сообщил «КП»-Кубань заместитель директора ООО «ЮгСтройСервис» Сергей Гаркуша. – Мы аккуратно разбираем кладку в тех местах, где нужно восстановить утраты. Вместо рассыпавшегося кирпича кладем целый, но он той эпохи, закупали специально для того, чтобы сохранить аутентичность ограды. Это очень важно для нас.

Промежуточными результатами подрядчик готов поделиться в ближайшее время. Целиком ограду планируют сдать к новому учебному году. Она не только памятник истории, но и забор школы № 48.