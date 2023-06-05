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Карта Кубани5 июня 2023 10:46

Какая погода в Анапе 5 июня 2023 после ливней в Краснодарском крае: прозрачное море и полный запрет купания

В Анапе после ливней запретили купаться в море
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе запретили купаться в море из-за сильного ветра.

В Анапе запретили купаться в море из-за сильного ветра.

Фото: Виталий ТИМКИВ

На Краснодарский край обрушились сильные ливни. Дожди затопили многие районы Кубани, но практически не затронуло побережье.

В Анапе из-за непогоды поднялся небольшой шторм. Сегодня его последствия убирают городские службы. На пляжах работают 24 человека и 9 единиц техники.

- Специалисты МУП «ОКУ» за выходные собрали и вывезли 115 кубических метров штормовых и бытовых отходов, выброшенных волнами и людьми, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Несмотря на то, что в этот раз в городе не было сильных дождей, на курорте контролируют ливневки и проводят прочистку систем водоотвода.

Кроме того, на всех пляжах Анапы запретили купание в море из-за усиления отжимного ветра. Также строжайше запрещено пользование надувными плавательными средствами и катамаранами.

Ожидается, что в ближайшие сутки на Кубани снова испортится погода. В крае объявлено штормовое предупреждение.

- В течение 6 июня, а также ночью и утром 7 июня в крае пройдет сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом. Порывы ветра поднимутся до 23 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском районах ожидаются подъемы уровня воды в реках. Местами они могут превышать неблагоприятные отметки.

АнапаОбщество: ВОПРОС ДНЯ