Едва не задушил. На Кубани мужчина в розовом махровом халате напал на фельдшера скорой

Оттащить нападавшего помог водитель

Вопиющий случай произошел в Тимашевском районе Кубани. Местный житель едва не лишил жизни фельдшера скорой. Нападавшего вовремя удалось оттащить.

Все произошло в конце мая в микрорайоне Южном. Около 23:00 поступил вызов от жителя переулка Веселого. По адресу выехали водитель и фельдшер отделения скорой помощи Тимашевской ЦРБ Георгий Кисишвили. Пострадавший медработник рассказал местной газете «Знамя труда», что произошло тем вечером.

Как оказалось, скорую вызвали девушке, которая жаловалась на сильную боль в плече. По ее словам, она получила травму при падении, во что слабо верил фельдшер. Ушиб больше походил на то, что пострадавшую избили. Но она, в свою очередь, настаивала на том, что упала. Обработав рану и дав рекомендации, скорая выдвинулась обратно. Однако, выходя из дома, Георгий Кисишвили заметил мужчину, ходившего по двору в странном розовом махровом халате.

Позже неподалеку от места вызова фельдшер и водитель заметили лежащего у края дороги человека. Как рассказал в подробностях пострадавший, голый торс в розовом махровом халате виднелся в траве, а ноги лежали на проезжей части. Машина остановилась, и медик отправился на помощь к лежавшему мужчине. Однако едва не стал его жертвой.

На вопросы фельдшера лежавший человек начал нецензурно выражаться. Тот, в свою очередь, попросил успокоиться, на что мужчина начал кричать и толкаться.

– Я постарался держать его на расстоянии вытянутой руки, но делать это, когда в руках телефон, укладка, а дебошир гораздо сильнее, тяжелее тебя и на голову выше, совсем не просто. Решил положить свое добро в машину, отвернулся и тут же получил удар по затылку, – пишет со слов пострадавшего районная газета. – Сесть в скорую тоже не получилось. Пьяный выволок меня из машины, схватил за горло со словами: «Ломать тебя сейчас буду».

Мужчина повалил фельдшера на землю и начал душить. Оттащить нападавшего смог водитель скорой. По словам пострадавшего медика, сам бы он не смог увернуться и спастись. Он вызвал полицию, но нападавший успел скрыться до приезда правоохранителей. Пострадавший фельдшер на месте рассказал прибывшим полицейским о произошедшем и написал заявление.

В настоящее время Георгий Кисишвили лежит в Тимашевской ЦРБ. У него диагностировали перелом хрящей гортани. Тем временем полиция организовала проверку по факту происшествия.

– По факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой помощи в отделе МВД России по Тимашевскому району материал зарегистрирован, назначено проведение экспертизы, по результатам которой, будет принято законное процессуальное решение.

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