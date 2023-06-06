Итоги Большого экзамена ПДД: самыми сложными для кубанских водителей оказались вопросы про новую разметку и знаки

Стали известны итоги Большого экзамена ПДД Авто.ру. Его проводили в онлайн-формате по всей России. Проект собрал более 1 млн участников, которые решили проверить свои знания правил дорожного движения. Среди жителей Краснодарского края прошли экзамен 23 тысячи человек. В среднем набрали 35 баллов из 60 возможных. Средний результат по России составил 34 балла. Краснодарский край также вошел в топ-5 регионов по количеству участников проекта.

Перед стартом экзамена пользователи выбирали, от лица какого участника дорожного движения они хотят отвечать на вопросы – автомобилиста, пешехода или водителя средства индивидуальной мобильности (СИМ), наиболее популярным из которых являются электросамокаты — с этим же видом транспорта связаны последние обновления ПДД.

Всего эксперты организации дорожно транспортного движения, Авто.ру и Самокаты Яндекс Gо — партнер проекта — разработали 350 вопросов различной сложности. Каждому участнику предлагалось ответить на 15 вопросов.

Максимальные 60 баллов получили более двух тысяч пользователей — это данные со всей России. Почти 70 тысяч набрали 45 баллов и более. В среднем экзаменуемые думали над вопросами порядка шести минут, а рекордсмен ответил на все задачки за 41 секунду.

Организаторы предоставили также статистику по самым тяжелым и легким вопросам. Успешнее всего отвечали на вопросы, связанные с запретом движения автомобилей по обочинам, — 96% пользователей, прошедших экзамен до конца, дали правильный ответ. Вторыми по легкости стали вопросы об обязанности водителя при повороте уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть по зебре (95% верных ответов), и следующими — вопросы о запрете водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения (94% ответили верно).

Наиболее сложным оказался вопрос о горизонтальной разметке и допустимых для нее цветах. С 1 марта 2023 года они могут быть красными, синими и зелеными — 94% экзаменуемых дали неверные ответы на вопросы по этой теме. Еще 92% пользователей неправильно ответили на вопрос о знаке «Место для парковки» с табличкой 8.4.3.1 — это также весеннее обновление ПДД, которое указывает на обозначение электромобилей и «гибридов» с возможностью зарядки от внешнего источника. Третьим по сложности стал вопрос о знаке «Движение на велосипедах запрещено» — 89% участников неверно на него ответили. Авто.ру и его партнер — Самокаты Яндекс Go — напомнили, что знак действует только на водителей велосипедов и мопедов. Управляющие СИМ не должны принимать его во внимание.