Ходзь разбушевался! В Адыгее спустя 10 дней снова бегут реки по улицам

Аул Ходзь. Фото: пресс-службы администрации республики Адыгея.

В горную адыгейскую речушку Ходзь словно вселились бесы. После проливных дождей река вышла из берегов и покатила свои бурлящие воды по улочкам одноименного аула. Причем, точно также бесновалась река 10 дней назад – 26 мая. Жители населенного пункта едва успели оправиться от первого потрясения, как снова их дома и дворы погрузились под воду.

Но в этом раз стихийное бедствие нанесла удар сильней. Подтоплено почти 60 % территории аула. Мобилизована практически вся водооткачивающая техника со всей Адыгеи.

- Непогода вновь испытывает Ходзь на прочность. Уже дано поручение мобилизовать всю технику с районов республики. Оперативно отработаем ЧС по аналогии с ситуацией, произошедшей в ауле неделю назад, - распорядился глава республики Мурат Кумпилов.

Дождь продолжает идти. В результате сбегающие с горных слонов воды все больше затапливают частные домовладения и придомовые территории.

- На место выехала руководство Главного управления и оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Неделю назад произошло подтопление более 400 придомовых территорий в ауле. Вода во дворах и домах стояла более суток. Скорее всего в этот раз ущерб будет больше. Ведь судя по прогнозам погоды тучи над Адыгеей рассеиваться не собираются.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на территории Республики Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений- сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - уточнили синоптики.

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