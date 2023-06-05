В Сочи после смерти семилетней девочки от рук отчима возбуждены уголовные дела в отношении матери ребенка и участкового полиции

Мать девочки не обращала внимания на жестокость сожителя по отношению к ребенку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Равнодушие матери убитой отчимом семилетней девочки не осталось без внимания следователей. В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Неделю родительница наблюдала как из ее избитой дочери уходит жизнь, но врачей вызвала лишь тогда, когда у девочки началась предсмертная агония. К сожалению, медики не смогли помочь ребенку. Несмотря на реанимационные действия первоклассница скончалась в машине неотложки.

- По версии следствия, женщина в период с 27 мая до 2 июня женщина, сознавая, что ее дочь в силу малолетнего возраста не может самостоятельно обратиться за медицинской помощью, не приняла мер к защите ребенка от противоправных действий своего сожителя, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - После причинения им телесных повреждений ребенку не оказала ей медицинскую помощь, в результате чего 2 июня малолетняя скончалась.

По данным врачей, мужчина нанес ребенку не меньше 15 ударов - бил по голове и в область живота. Несколько дней девочка жаловалась на сильные боли. Но так и не смогла добиться участия мамы.

Также следователи подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и местного участкового уполномоченного полиции. Известно, что 24-летний мужчина был неоднократно судим и наблюдался в психдиспансере. На буйных соседей неоднократно жаловались все жители многоквартирника по улице Тимирязева, где семья снимала жилье. Всю весну из квартиры, где проживала девочка с матерью и ее сожителем, раздавались детские крики и мольбы о помощи.

- В апреле 2023 года жители дома, в котором проживали фигуранты, неоднократно обращались с заявлениями о возможном избиении малолетней девочки. Жильцы указывали, что на протяжении всего срока проживания семьи из квартиры слышны детские крики и плач от насильственных действий, в том числе в ночное время, - уточнили в следкоме края. - Однако участковый, которому было поручено рассмотрение заявлений, не проверил данную информацию.

Более того, полицейский составил рапорт о том, что в ходе проверки нарушений им не выявлено. Этот документ был обнаружен в ходе проверки.

Напомним, что ранее 24-летний мужчину, забивший падчерицу ремнем до смерти, был заключен под стражу. Его обвиняют в убийстве девочки. Расследование дело держит на контроле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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