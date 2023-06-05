Из-за угрозы подтопления в Лабинском районе эвакуировали отдыхающих в лагере детей

В Лабинском районе реки затопили дорогу. фото: скриншот.

Над Лабинским районом, на долю которого выпала больше всего испытаний из-за непогоды, снова сгустились тучи. Из-за непрекращающихся дождей под воду три населенные пункты трех сельских поселений - Владимирского, Зассовского и Упорненского. Из-за угрозы подтопления было принято экстренное решение об эвакуации детей, отдыхающих в лагере «Мечта». Несколько десятков школьников вывезли на автобусах в безопасное место.

- Так как детский лагерь «Мечта» начал свою работу и возникла угроза подтопления пути к нему, мы приняли решение эвакуировать детей и вернуть их домой. Для этого в лагерь были направлены автобусы. Дети уже вывезли из зоны подтопления, - сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев.

В результате обильных осадков и слива дождевой воды, которые шли с полей, из берегов вышла река Щучка. Затопило 10 домовладений в станице Упорной. Больше всего пострадала улица Лермонтов, где потоком воды смыло трубный переход.

- Также ручей Безымянный затопил трассу. Вследствие этого началось разрушение переезда от Сладковского поселения к Упорненскому, - уточнили в управлении ГО и ЧС по Лабинскому району.

В станице Владимирской наблюдается подъем рек Кукса и Неволька. Спасатели установили мониторинговые бригады на месте.

В станице Зассовской из-за нанесенных водой мусора и веток забился проход местным мостом при въезде в станицу, из-за этого вода пошла по дороге.

Жители района, чьи дома оказались затопленными, переезжают в гостиницу на стадионе «Труд», где оборудован пункт временного размещения.