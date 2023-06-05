Последствия разлива рек на Кубани: спасатели на руках выносили жителей подтопленного дома в Лабинском районе

Фото: vladimirzaburaev

На Краснодарский край обрушились проливные ливни. Дождевыми водами затопило несколько районов. Самая сложная ситуация складывается в Лабинском районе. Там реки поднялись выше трех метров. Об обстановке на утро 6 июня в муниципалитете рассказал глава Владимир Забураев.

- В Упорной из-за ливня поднялись ручьи с последующим их разливом и подтоплением придомовых территорий. Размыт трубный переход по улице Лермонтова, повреждена автомобильная дорога краевого значения Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная в районе улицы Ключевой станицы Упорной. Проезд перекрыт, - написал в соцсетях Забураев.

Из-за опасного подъема уровня воды в реках в районе работали сирены. Из лагеря «Мечта» вывезли 79 детей. В настоящее время все они переданы родителям.

Фото: mingochskk

В Зассовском сельском поселении дождевая вода начала прибывать с холмов и принесенными ветками забила проход под мостом при въезде в станицу Зассовскую, из-за чего вода пошла по автодороге.

В хуторе Веселом дождевая вода с полей перелилась через автодорогу и подтопила одну придомовую территорию.

В хуторе Привольном Владимирского поселения после сильного дождя река Кукса достигла отметки «опасное явление» – 230 см. Вода подошла к жилому дому, также потоки воды с полей прошли через автодорогу.

В селе Горном Ахметовского поселения дождевыми стоками с полей подтопило одну придомовую территорию. Уровень воды в реке Ецока тоже поднялся выше опасного явления.

- По состоянию на 05:30 часов 6 июня, в результате подъема уровня воды в реках Кукса и Неволька, во Владимирском сельском поселении, по предварительным данным, подтоплены три домовладения и 33 дворовых территории, - сообщил глава района Владимир Забураев.

Река Неволька здесь по-прежнему превышает опасных отметок, река Кукса уменьшилась на 11 см - находится в норме.

В настоящий момент в городе Лабинске вода в реке Лаба увеличилась на 20 см, в реке Кукса превышает уровень опасного явления на 30 см. А уровень воды в реке Неволька остался без изменений на опасной отметке в 150 см.

- Ночью на телефоны горячей линии звонки от жителей не поступали. Держим ситуацию на контроле, - добавил глава района.

Фото: mingochskk

В пресс-службе министерства ГО ЧС Краснодарского края отметили, что ранним утром спасатели на руках выносили жителей подтопленного дома в станице Владимирской.

- Спасатели Лабинского отряда «Кубань-СПАС» эвакуировали троих жителей из подтопленного дома. Уровень реки Неволька повышен, но не растет. В Лабинске уровень реки Кукса превышает отметку опасного явления. Дождей на данный момент в районе не отмечено, - сообщили в ведомстве.