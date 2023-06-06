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Общество6 июня 2023 7:35

На Кубани внук участника Великой Отечественной войны отправился на передовую по примеру деда

Вот уже восемь месяцев он защищает рубежи нашей страны
Евгения СОРОКА
Спустя 80 лет после подвигов деда на передовую отправился его внук. Фото: личный архив семьи.

Спустя 80 лет после подвигов деда на передовую отправился его внук. Фото: личный архив семьи.

Многие бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, защищают родину, вдохновляясь примером своих родственников-фронтовиков. 27-летний боец Александр из Красноармейского района пошел по стопам своего дедушки - Николая Григорьевича Мороза.

- В 1943 году его призвали на войну 17-летним юношей. Он оказался в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) - здесь получил военную специальность артиллериста, стал шофером, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» его дочь Светлана Гаврилова.

Воевал Николац Григорьевич в 14-м запасном артиллерийском полку на 1-м Белорусском фронте. За годы Великой Отечественной участвовал в освобождении Львова, Варшавы, брал Берлин. Его китель был усыпан наградами, после войны он получил орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

- 9 мая он часто вспоминал, что пережил, делился с нами, рассказывал о тяготах войны, но все же до конца не говорил, на сколько это было страшно. Но мы прекрасно понимаем, через что ему пришлось пройти. Когда он вернулся домой с фронта, он сильно поседел - его голова была белая, как снег, - вспоминает Светлана Гаврилова.

Воспоминания дедушки постоянно слушали его внуки. Один из них - Александр - вдохновился мужеством и смелостью родственника-фронтовика, и отправился защищать нашу страну.

- Старший сын по здоровью не может служить. Но младший, получив повестку, не стал отлынивать - собрал сумку и приехал в военкомат. Вот уже восемь месяцев он служит в зоне СВО - его подразделение находится в Запорожье, - продолжает мать мобилизованного. - От него получаем короткие весточки, ни на что не жалуется, говорит, что все хорошо, просит нас не переживать.

Но сердце матери все равно продолжает тревожиться. Причем не только за сына, но и его товарищей. Потому регулярно они собирают помощь ребятам. Отправляют инвентарь для обустройства окопов, домашние гостинцы.

Недавно Александр приезжал в отпуск. Едва оказался дома, озаботился тем, чтобы закупить масксети, которые были необходимы его подразделению.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ