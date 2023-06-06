На Кубани внук участника Великой Отечественной войны отправился на передовую по примеру деда

Спустя 80 лет после подвигов деда на передовую отправился его внук. Фото: личный архив семьи.

Многие бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, защищают родину, вдохновляясь примером своих родственников-фронтовиков. 27-летний боец Александр из Красноармейского района пошел по стопам своего дедушки - Николая Григорьевича Мороза.

- В 1943 году его призвали на войну 17-летним юношей. Он оказался в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) - здесь получил военную специальность артиллериста, стал шофером, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» его дочь Светлана Гаврилова.

Воевал Николац Григорьевич в 14-м запасном артиллерийском полку на 1-м Белорусском фронте. За годы Великой Отечественной участвовал в освобождении Львова, Варшавы, брал Берлин. Его китель был усыпан наградами, после войны он получил орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

- 9 мая он часто вспоминал, что пережил, делился с нами, рассказывал о тяготах войны, но все же до конца не говорил, на сколько это было страшно. Но мы прекрасно понимаем, через что ему пришлось пройти. Когда он вернулся домой с фронта, он сильно поседел - его голова была белая, как снег, - вспоминает Светлана Гаврилова.

Воспоминания дедушки постоянно слушали его внуки. Один из них - Александр - вдохновился мужеством и смелостью родственника-фронтовика, и отправился защищать нашу страну.

- Старший сын по здоровью не может служить. Но младший, получив повестку, не стал отлынивать - собрал сумку и приехал в военкомат. Вот уже восемь месяцев он служит в зоне СВО - его подразделение находится в Запорожье, - продолжает мать мобилизованного. - От него получаем короткие весточки, ни на что не жалуется, говорит, что все хорошо, просит нас не переживать.

Но сердце матери все равно продолжает тревожиться. Причем не только за сына, но и его товарищей. Потому регулярно они собирают помощь ребятам. Отправляют инвентарь для обустройства окопов, домашние гостинцы.

Недавно Александр приезжал в отпуск. Едва оказался дома, озаботился тем, чтобы закупить масксети, которые были необходимы его подразделению.