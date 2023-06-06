Пропавшая. Завершены поиски 25-летней дизайнера из Геленджика, которая села в такси и исчезла

Валентину Гаврилову искали тысячи людей

Масштабные поиски 25-летней Валентины Гавриловой завершены. На этот раз волонтеры и полицейские шерстили окрестности от Кабардинки до Новороссийска в поисках девушки, которая села в такси и бесследно пропала. При этом Валентина торопилась на поезд до Кирова, где должна была попасть на собеседование.

Но оставив своей матери единственное сообщение по дороге на вокзал, она перестала выходить на связь. В последний раз близкие говорили с ней 28 мая.

Позже правоохранители выяснили, что на поезд Валя так и не села и вообще не проходила никакой паспортный контроль.

Спустя неделю Валентину нашли.

- 25-летняя девушка, пропавшая без вести из поселка Кабардинка в конце мая, найдена в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками Управления МВД России по г. Новороссийску, - сообщили полицейские 6 июня. - Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

Оказывается, Валентина просто решила сменить место жительства и сферу деятельности. Но, видимо, забыла сообщить об этом своей матери.

- Девушка самостоятельно переехала в город Новороссийск для дальнейшего проживания и трудоустроилась, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители настоятельно рекомендуют сообщать близким о своих передвижениях по стране. В поисках Валентины были задействованы тысячи волонтеров "Лиза Алерт", полицейских и просто неравнодушных людей. Что все это вроемя чувствовала мать пропавшей, можно только догадываться.