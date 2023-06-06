Уют с первого шага: в Краснодаре появился новый жилой район

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Район парка «Краснодар» — один из самых молодых и динамично развивающихся уголков краевой столицы. За последние годы здесь многое изменилось. Парк, известный на всю страну, радует новыми зонами отдыха, а развитая инфраструктура микрорайона привлекает все больше желающих жить здесь.

Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в этом атмосферном месте, есть отличная новость. Недавно здесь сдали новую очередь жилого района (ЖР) ВКБ Восточный. И застройщик с уверенностью может сказать, что готов удивить каждого покупателя целым набором интересных предложений в одном месте! Дома с яркими фасадами расположились в нескольких минутах езды от парка — в периметре улиц имени Якова Кобзаря, Александра Сапрунова и Николая Воробьева.

Литер 45 удивит покупателей и еще одной особенностью — вентилируемым фасадом. Он позволяет жильцам экономить на коммунальных платежах: летом в доме будет прохладно, а зимой тепло, что сократит расходы на электроэнергию и отопление. Отличаются такие фасады и долговечностью: их цвет не потеряет яркость в течение 20 лет.

А самым спрашиваемым и популярным предложением здесь стали квартиры со стильными дизайнерскими кухнями и встроенной бытовой техникой. Причем такие объекты настолько полюбились покупателям, что ВКБ серьезно задумались меблировать все свои квартиры. «Комсомолка» посчитала, на чем можно выиграть при покупке недвижимости в ЖР ВКБ Восточный.

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Особые колорит и атмосфера

Знакомство с будущей квартирой начинается не с входной двери, как может показаться. Важную роль играет качество и внешний вид дома, прилегающая к нему территория и социально значимая инфраструктура. Покупая квартиру, человек не просто выбирает место жительства, он определяет образ жизни, который будет вести его семья, поэтому оценивает все факторы в совокупности.

Дома ЖР ВКБ Восточный хорошо заметны издалека. Их яркие фасады создают особую атмосферу, окутывая теплом жителей и гостей комплекса. Застройщик не экономил на пространстве — дома стоят на расстоянии друг от друга, а между ними созданы зеленые и досуговые зоны. Благодаря пышным елям и соснам, большому количеству вечнозеленых растений и рулонным газонам, территория жилого района будет радовать красивыми пейзажами круглый год.

Все дома ЖР ВКБ Восточный выдержаны в едином архитектурном стиле, имеют стильное оформление мест общего пользования и улучшенные входные группы. Для удобства входные группы в подъезды расположены на уровне земли, это особенно оценят семьи с детьми, маломобильные жильцы, а также обладатели двухколесного транспорта.

Позаботились в микрорайоне и об автомобилистах — около каждого дома имеется оборудованная асфальтированная парковка. Также возле 45 литера построена многоуровневая парковка на 500 авто. В будущем застройщик планирует увеличить количество многоуровневых парковок и этажерок для автовладельцев — количество машиномест превысит 1000.

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Территория для всей семьи

Удивляет и тот размах, с которым застройщик подошел к формированию досуговых зон для всех категорий жильцов. Внутри района установлены безопасные игровые площадки с развивающими элементами для детей различных возрастов: горки, качели, «паутинки», графитовые доски для рисования и другие игровые элементы, помогающие детям развить навыки общения и мелкую моторику. Причем, разнообразие благоустройства на площадках вполне можно назвать целым парком аттракционов, где каждая мамочка найдет своим деткам развлечения на каждый день.

Ребята постарше и их родители могут укреплять здоровье и активно проводить время на спортивных площадках, оборудованных уличными тренажерами. Прогуливаться вечерами и в выходные дни семьи могут по благоустроенным дворам комплекса или по аллеям любимого парка «Краснодар».

С инфраструктурой в жилом районе ВКБ Восточный тоже все на высоком уровне. В шаговой доступности от домов — гипермаркеты, рынки, торговый центр, банки, фитнес-клубы, стадион и остановки общественного транспорта. А еще — детские сады, школы и детская спортивная школа.

Кроме того, в жилом районе возводится собственная социальная инфраструктура. Как сообщает застройщик, в новой очереди ЖР ВКБ Восточный запланировано строительство четырех школ и 12 детских садов, на данный момент уже возводится одна школа и два детских сада возле литеров 1 и 32, со сроком сдачи в 2023 году.

В планах застройщика также благоустройство бульвара на ул. Николая Воробьева, который соединит район с последней очередью парка «Краснодар». В этой зоне отдыха, общая площадь которой составит 1,85 га, высадят множество декоративных растений и разместят малые архитектурные формы, которые сделают прогулки жителей еще приятнее и интереснее.

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Квартира «под ключ»

Определившись с районом мечты, переходим к выбору квартиры мечты. Если вы хотите избавить себя от лишних хлопот и ремонтной суеты, квартиры в новой очереди ЖР ВКБ Восточный — это точно то, что вам нужно. Все они сдаются с полной внутренней отделкой, которая включает виниловые обои пастельных тонов, натяжные потолки и линолеум с фактурой дерева. Кухни оснащены электрической плитой и мойкой, санузлы — сантехникой. Имеются и варианты квартир с улучшенной евро-отделкой: на полу в мокрых зонах, а также на стенах в санузлах — плитка, в комнатах — ламинат.

Кроме того, есть возможность приобретения квартиры с оборудованными кухнями. Так, покупая квадратные метры в литере 45, новоселы получают бонусом:

- кухонный гарнитур с качественным фасадом и фурнитурой с доводчиками;

- встроенную технику: электрическую варочную панель, духовой шкаф, мощную вытяжку и вместительный двухкамерный холодильник.

И все это — без удорожания квартиры. Как отмечают ВКБ-Новостройки, это предложение в первой половине 2023 года было особенно популярным.

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Что касается стоимости квартир в ЖР ВКБ Восточный, то она удивляет так же приятно, как и весь жилой район. Студию в Восточном можно приобрести от 3,2 млн. рублей, однокомнатную квартиру — от 3,6 млн. Стоимость двухкомнатной квартиры начинается от 4,5 млн рублей, «трешки» — от 7,4 млн.

Для тех, кто поторопится, есть возможность оформить ипотеку по очень выгодной процентной ставке. При подаче заявки на ипотеку в Банк ВТБ (ПАО) до 15 июня 2023, покупатель сможет целый год выплачивать ипотеку по ставке всего от 0,01%.

И еще одна хорошая новость: при покупке квартиры в ЖР Восточный место на наземной многоуровневой парковке можно приобрести всего от 20 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Перед покупкой — экскурсия

Выбор квартиры — процесс ответственный. Чтобы прочувствовать атмосферу жилого района Восточный, посмотреть инфраструктуру и квартиры, вы можете записаться на бесплатную экскурсию, во время которой вам расскажут об особенностях и перспективах района, познакомят с выгодными банковскими программами и специальными предложениями. Вы сможете посетить придомовую территорию и готовую квартиру с отделкой, чтобы понять, как может выглядеть ваш будущий дом.

Записаться на бесплатную экскурсию с менеджером можно по телефону: 8 800 333-7-111 или оставив заявку на сайте.

Фото: пресс-служба ВКБ-Новостройки

Застройщики: ООО СЗ “СБЮ-1”, ООО СЗ “Наш Город”, входят в Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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