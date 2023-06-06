На Кубани погодное проклятие сменит африканская жара

Совсем скоро жители Кубани будут изнывать от жары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медленно, но верно погода в Краснодарском крае начинает налаживаться. Осадки на Кубани заметно ослабели. По данным центра погоды "Фобос", в Армавире, где в выходные был введен режим ЧС из-за непогоды, накануне выпало всего 0,5 мм влаги.

- В начале новой рабочей недели жители некоторых районов региона столкнулись с последствиями сильных дождей - наблюдались подъемы уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных и даже опасных отметок, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Но череда ненастных циклонов постепенно отступает и на смену им власть над погодой Кубани переходит к антициклону.

Как говорят синоптики, до утра 7 июня в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. На реках края сохраняется опасность поднятия уровней воды в реках (Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Курганинский районы). Местами еще прошумят кратковременные дожди с грозой - осадки ожидаются лишь в горных районах. Но на большей части территории края облаков уже не будет.

- Температура воздуха начнет стремительно повышаться. На Черноморском побережье днем достигнет отметки в 30 градусов, - добавляют в краевом гидромете. - На остальной части территории края без осадков. Температура воздуха уже к пятнице, 9 июня, может подняться до +32 градусов.

При этом, говорят метеорологи, антициклон принесет на Кубань не только улучшение погоды, но и усиление порывов ветра местами до 15-20 метров в секунду.

- Так что берегите свое имущество, не паркуйте автомобили под раскидистыми ветками деревьев, - советуют синоптики.