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Общество6 июня 2023 14:12

Голубоглазым и светлокожим - сидеть в тени до вечера. Врач девочки «с маской Бэтмена» дал рецепт правильного загара на курортах Черного моря

Врач девочки «с маской Бэтмена» дал рецепт правильного загара на курортах Черного моря
Ева МУР
Крема от загара могут и не защитить

Крема от загара могут и не защитить

Фото: Олег УМАРОВ

На курортах Краснодарского края пока нежарко и солнце то и дело скрывается за дождевыми облаками. Но это совсем не значит, что ультрафиолет неактивен. Для того чтобы получить солнечный ожог, достаточно посидеть полчаса под открытым небом даже в пасмурную погоду.

- На юге солнце вредно уже с 8 часов утра и до 16 часов вечера. Его активность длится почти целый день. Загорая в эти "запрещенные часы" провоцируется появление стойких веснушек, кожа теряет эластичность и утончается. Происходит фотостарение или солнечный эластоз, формируются красные пятнышки с роговыми корочками — актинический кератоз. Солнечное лентиго и актинический кератоз являются фоном для развития злокачественных новообразований кожи, - рассказал "Ъ-Кубань" онколог, лазерный хирург Павел Попов, лечащий врач американки Луны Феннер, которую во всем мире знают как "девочку с маской Бэтмена".

Павел Попов не советует полагаться на крема и спреи с SPF-фильтрами.

- Иногда даже защита с градацией +50 мала. Все зависит от типа кожи, - говорит врач.

Загорать совсем нельзя только тем, кому поставлен медицинский диагноз о неприятии солнца. Остальным греться на солнышке можно, но только в безопасные часы.

- Светловолосым, белокожим и голубоглазым можно загорать только до 8 утра и после 16 часов. В остальное время необходимо защищать свою кожу в тени. У людей этого типа кожа буквально горит на солнце, - рекомендует онколог.

К слову, пока по прогнозу синоптиков, жары в Краснодарском крае в ближайшие дни не предвидится. Но это не значит, что излишний загар будет полезен.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ