Голубоглазым и светлокожим - сидеть в тени до вечера. Врач девочки «с маской Бэтмена» дал рецепт правильного загара на курортах Черного моря

Крема от загара могут и не защитить Фото: Олег УМАРОВ

На курортах Краснодарского края пока нежарко и солнце то и дело скрывается за дождевыми облаками. Но это совсем не значит, что ультрафиолет неактивен. Для того чтобы получить солнечный ожог, достаточно посидеть полчаса под открытым небом даже в пасмурную погоду.

- На юге солнце вредно уже с 8 часов утра и до 16 часов вечера. Его активность длится почти целый день. Загорая в эти "запрещенные часы" провоцируется появление стойких веснушек, кожа теряет эластичность и утончается. Происходит фотостарение или солнечный эластоз, формируются красные пятнышки с роговыми корочками — актинический кератоз. Солнечное лентиго и актинический кератоз являются фоном для развития злокачественных новообразований кожи, - рассказал "Ъ-Кубань" онколог, лазерный хирург Павел Попов, лечащий врач американки Луны Феннер, которую во всем мире знают как "девочку с маской Бэтмена".

Павел Попов не советует полагаться на крема и спреи с SPF-фильтрами.

- Иногда даже защита с градацией +50 мала. Все зависит от типа кожи, - говорит врач.

Загорать совсем нельзя только тем, кому поставлен медицинский диагноз о неприятии солнца. Остальным греться на солнышке можно, но только в безопасные часы.

- Светловолосым, белокожим и голубоглазым можно загорать только до 8 утра и после 16 часов. В остальное время необходимо защищать свою кожу в тени. У людей этого типа кожа буквально горит на солнце, - рекомендует онколог.

К слову, пока по прогнозу синоптиков, жары в Краснодарском крае в ближайшие дни не предвидится. Но это не значит, что излишний загар будет полезен.