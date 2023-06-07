«Звонков от семьи не было». Родители не писали заявление на мужчину, домогавшегося их 4-летней дочери

Неизвестный мужчина попытался украсть девочку с площадки.

На Западном обходе в Краснодаре мужчина домогался четырехлетней девочки. Это произошло рядом с домом №65, во дворе которого ребенок гулял вместе с мамой. В какой-то момент женщина отвернулась, а неизвестный мужчина попытался украсть девочку с площадки.

Этот момент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что мужчина посадил девочку себе на коленки, а потом начал ей показывать что-то у себя в карманах. Когда ребенок устал находиться на ногах незнакомца, он усадил ее рядом с собой. Мужчина о чем-то увлеченно говорил с четырехлетней девочкой, а потом начал гладить ее по коленкам и ногам. На этом ролик прерывается.

Как оказалось, спугнули незнакомца соседи, которые заметили что-то неладное. А позже подоспела и сама мать.

По предварительным данным, мужчина хотел похитить четырехлетнего ребенка. Мать решила не заявлять в полицию на незнакомца. Тем не менее роликом заинтересовались правоохранители.

- На основании выявленной в сети Интернет информации о возможных противоправных действиях в отношении ребенка полицией инициировано проведение разбирательства, в ходе которого будет проверена достоверность размещенных сведений. Если информация подтвердится, то начнем устанавливать личность и мотивы действий мужчины. По окончанию проверочных мероприятий будет принято законное процессуальное решение, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители также подтвердили информацию, что родители четырехлетней девочки с заявлением в органы не обращались. К счастью, с ребенком сейчас все хорошо.

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