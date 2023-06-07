Когда Черное море станет теплым. В Гидрометцентре сделали точный прогноз

Пока в море купаются только закаленные Фото: Олег УМАРОВ

Лето в Краснодарском крае как-то в начале не задалось. Впервые за много лет в июне температура воздуха из-за постоянных дождей не поднимается выше +24 градусов. Тогда как обычно к началу первого месяца лета солнце жарит нещадно. Спасительным от пекла всегда было купание в Черном море. Но пока водичка такая, что на заплыв решаются только самые закаленные.

- Для меня это холодная вода, хоть я и приехала из Сибири. Сегодня градусник показывал на пляже +19 градусов температуру воды, - говорит туристка из Новосибирска в Сочи.

Начинать купальный сезон рановато, говорят и в Гидрометцентре РФ.

- Пока температура Черного моря не выше +20 градусов в самых теплых его точках. В Крыму вообще +18. До середины июня, по нашим прогнозам вода должна прогреться до +22 градусов. Это считается, комфортной температурой для купальщиков, - сообщил главный научный сотрудник ведомства Роман Вильфанд.

Надо сказать, в бассейнах отелей воду тоже подогревают. Нормальной температурой там считается +28 градусов, и отдыхающие с лихвой компенсируют отсутствие морских купаний.