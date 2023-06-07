С территории пляжа поселка Волна вывезли 350 мешков штормового мусора

В субботнике участвовало около 100 человек Фото: пресс-служба ОТЭКО

Традиционно 5 июня в России отмечают День эколога. Впервые он состоялся в 2008 году и с тех пор является профессиональным праздником всех, кто занимается защитой окружающей среды и небезразличен к сохранению уникальной природы нашей страны.

В преддверии Дня эколога на пляже поселка Волна ОТЭКО организовала субботник, в котором приняли участие около 100 человек. В их числе - сотрудники нескольких подразделений оператора морских терминалов в порту Тамань: цехов нефти и нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, служб промышленной экологии, охраны труда и производственной безопасности, управления корпоративной социальной ответственности. Также к экологической акции присоединились волонтёры движения «Энергия добра» и жители посёлка.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

В ОТЭКО работают около 10 тысяч сотрудников, из них более 90% — жители Кубани. Многие проживают непосредственно в Волне, поэтому тема экологического состояния поселка особенно близка компании.

- Сотрудники это мероприятие буквально ждали, готовились к нему, приходили записываться добровольцами, уточняли детали. Всё это говорит об ответственном отношении к природе каждого и подаёт хороший пример подрастающему поколению, — рассказывает генеральный директор АО «Таманьнефтегаз» Павел Быков. — Уборка берегов стала для компании доброй традицией, субботник прошел в по-настоящему непринужденной, дружеской атмосфере: нашлось время и пообщаться, и пошутить, и сделать важное дело – очистить берег Чёрного моря.

Общими усилиями активисты очистили от штормового мусора 500 метров береговой линии, собрав 350 мешков обломков деревьев, пластика и ветоши.

- Бытовой мусор, пластик, бумага и картон — всё собираем в отдельные мешки. Раздельный сбор действует на территории компании, этим же принципам — осознанного отношения к безопасности и защите природы — мы следуем и в повседневной жизни, — отмечает руководитель управления по развитию систем безопасности ОТЭКО отмечает Екатерина Гемберова. — Интересно, что прямо по ходу субботника к нам присоединились отдыхающие на пляже люди: попросили мешки и перчатки, помогли с уборкой. Такие акции действительно объединяют.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Субботник, приуроченный ко Дню эколога, стал третьим в череде мероприятий по очистке черноморского побережья от штормового мусора. В осенне-зимний период море выносит на берег различный сор, который активисты регулярно убирают. Так, в прошлом году на этом же пляже в поселке Волна и в Веселовке также прошел субботник, инициированный ОТЭКО в рамках всероссийской акции «Вода России». Месяц назад масштабная экологическая уборка на пляже Веселовки повторилась, собрав свыше 500 неравнодушных добровольцев, в числе которых был Николай Валуев - прославленный боксёр-тяжеловес, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму.

В июне этого года добровольцы вновь вернулись в Волну, чтобы совместными усилиями привести в порядок береговую линию Черного моря.