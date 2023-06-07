В минтруда и соцзащиты Краснодарского края рассказали о денежных выплатах участникам СВО

Участники СВО и их семьи получают поддержку. Фото: Александр КОЦ

Те, кто идет на службу в зону СВО, могут рассчитывать на поддержку государства. В первую очередь жители Краснодарского края получают 100 тысяч рублей после решения отправиться на передовую. Независимо от того, подпишет ли он контракт или уйдет добровольцем, выплаты получают все. Для того чтобы деньги поступили на счет, необходимо обратиться в соцзащиту по месту жительства. В случае с добровольцами схема другая – их данные передает военкомат.

По 100 тысяч рублей получают:

- контрактники, зачисленные в именные краснодарские подразделения - мобилизованные - добровольцы - контрактники, принимающие участие в СВО.

- На сегодняшний день единовременные выплаты в 100 тысяч рублей выплачены мобилизованным из Краснодарского края в стопроцентном объеме. Это касается и военнослужащих из именных краснодарских подразделений, - рассказал начальник отдела льгот и субсидий министерства труда и соцзащиты населения региона Дмитрий Брискман. – Добровольцы и контрактники регулярно пополняют ряды тех, кто отправляется на СВО, им выплаты также идут. В течение недели деньги поступают на счета.

Пока папа на службе – детям и семьям помогают

Семьи и дети участников СВО не остаются без внимания. По решению губернатора Краснодарского края на каждого ребенка идет единовременная выплата в 20 тысяч рублей, если его отец ушел на службу. Также по 10 тысяч рублей получили студенты-первокурсники, которые поступили в учебные учреждения.

- Выплаты получили более 14 тысяч детей и 41 студент, - добавил Дмитрий Брискман.

Еще одна важная мера поддержи – это предоставление компенсации или субсидии на догазификацию жилья. Как известно, трубу для подключения бесплатно прокладывают до дома. Чтобы завести газ в помещения, собственники должны платить сами. В Краснодарском крае часть расходов на эту процедуру берет на себя бюджет.

- Максимальный размер компенсации в текущем году составляет 105 тысяч 500 рублей, размер субсидии - 100 тысяч рублей, - отметила начальник отдела адресного предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социальной защиты населения Краснодарского края Наталья Ролик. - На сегодняшний момент к нам обратились 28 человек за компенсацией, субсидии получили 2 участника СВО.

КОНКРЕТНО

Какие льготы действуют для участников СВО и их семей - Участники и ветераны СВО, а также члены семей погибших (умерших) участников СВО могут бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. - содействие в поиске работы, в том числе во временном трудоустройстве. На этот период льготники получают дополнительно к зарплате 3 тысячи рублей в месяц.

МЕЖДУ ТЕМ

Инвалидам боевых действий, их родителям, вдовам, детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, детям, старше 18 лет, ставшими инвалидами до достижения возраста 18 лет, студентам до 23 лет, нетрудоспособным лицам, которые проживали с погибшим, предоставляется целевая материальная помощь: - на ремонт жилого помещения, газификацию, телефонизацию, водоснабжение и на оказание других видов услуг не более 50 тысяч рублей - на оперативное лечение и покупку лекарств на сумму не более 30 тысяч рублей - на оплату обучения детей не более 20 тысяч рублей - на покупку необходимых предметов быта - 15 тысяч рублей. Детям до 18 лет, родители которых стали инвалидами или погибли в зоне СВО, ежегодно выплачивается материальная помощь – 4 тысячи рублей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Информацию о действующих мерах социальной поддержки также можно получить по телефонам горячей линии: 8-800-100-00-01, 8-800-55-000-55.