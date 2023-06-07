Забитые пляжи, но приятные цены: какая обстановка на пляжах Анапы

В Анапе море прогрелось до +20 градусов Фото: Виктор КЛЮШКИН

Запах шашлыков, живая музыка, шум моря и множество зазывал - иду по набережной Анапы. Летний сезон только начался, вода едва успела прогреться, а протолкнуться невозможно.

- Девушка! Девушка! Только для вас - фотография со мной за 150 рублей! - кричит мне человек-лошадь.

Мило улыбаюсь и бегу подальше, фото с лошадью – не моя мечта. Центральный пляж Анапы полностью песочный. Снимаю шлепки и делаю первый шаг навстречу морю. Песок приятно греет ноги. Сзади в меня кто-то врезается, поворачиваюсь, ребенок. Учтиво уступаю ему дорогу и пытаюсь пройти к берегу, ни на кого не наступив. Настоящий тетрис. Игра пройдена - стою рядом с морем.

Вижу в море стоят качели, целенаправленно иду к ним. Мне тоже хочется покататься. И вот бежит мама с ребенком на руках. Ну, решила подальше от греха не соревноваться. Здесь всего две качели, а желающих детей и их мам покататься в разы больше. Рядом с бесплатным развлечением есть и фотозона - огромные буквы стоят прямо в воде и гласят: «Море». Уже образовалась очередь, чтобы сделать новую фотку.

Заплыв

Начинаю искать место, где можно упасть. За лежаки платить не хочется. Рядом с центральным входом нет свободного квадратного метра. Ухожу чуть правее - и тут большой выбор. Плюхнулась поближе к морю. Стелю себе полотенце рядом с милой бабушкой.

- А вы откуда? - спрашиваю у женщины.

- Из Самары, - улыбается мне в ответ Галина Михайловна (мы уже с ней успели познакомиться). - Ехала сюда один день 14 часов. Дети подарили мне путевку. Жаль, что самолеты не летают.

- А чего так рано? Море же еще не совсем теплое, - продолжаю разговор.

- А в июле ехать сильно жарко, да и людей сейчас не так много. Чуть-чуть пройти и посвободнее будет. А море не прям холодное, идите искупнитесь, я посторожу вещи, - предлагает мне бабуля.

Ну, от такого предложения грех отказаться. Быстренько снимаю с себя вещи и бегу к воде. Море, действительно, теплое. По ощущениям +20 градусов. Но единственный минус - много водорослей. Море в Анапе уже цветет. Отодвигаю от себя растения и стараюсь как можно быстрее пройти поглубже. Подальше от берега обстановка чуть лучше.

Кстати, если вы хотите поехать в Анапу, но при этом плавать в чистом море, рекомендую посетить Большой Утриш. Это в 30 минутах езды от города-курорта. Здесь мелкая галька и чистое море, которое не цветет.

Возвращаюсь к своим вещам и обнаруживаю, что моей бабули уже нет. Видимо, убежала, забыв про то, что она сторожила мою сумку. Судорожно проверяю все ли на месте и с облегчением выдыхаю. Понимаю, что воришек пугают камеры на пляжах.

- Можете не переживать, я всегда оставляю вещи и ухожу, - начинает разговор девушка с ярко-красными волосами.

- И ни разу ничего не украли?

- Нет. Все в целости и сохранности. Вообще я в первый раз приехала в Анапу. Обычно в Сочи летала. Я сама из Омска. Но мне знакомые рассказали, что теперь в Сочи дорого отдыхать, решила попробовать Анапу и не разочаровалась.

Пока прогуливалась по набережной заметила, что на каждой вышке по два-три спасатели. Они следят за безопасностью и охраняют отдых туристов. Слышу, плачет девочка. Оборачиваюсь, а там ребенок лет пяти упал на плитку и ободрал колени. Врач сразу подбежал на помощь - он сидит рядом со спасателями в будке.

Перекусим, развлечемся

Решила продолжить свое мини-путешествие по пляжу. Понимаю, что как-то очень тихо. Нет привычного: «Чурчхела! Сладкая чурчхела! Раки! Вкусные раки!» Исчезли яркие представители черноморского предпринимательства. Возможно, они готовятся к предстоящему «горячему» сезону.

Рядом с барами почти нет очереди. Выбираю себе молочный коктейль за 250 рублей и довольная продолжаю прогулку вдоль побережья. Ищу себе развлечения и натыкаюсь на огромный аквапарк. Большая территория и различные виды горок. Что касается стоимости, то 2000 рублей взрослый и 1200 рублей - детский. Покупаете билет и можете хоть целый день находиться в аквапарке.

- Красавица! На банане покатаемся? - подходит ко мне загорелый парень лет 25 в красной футболке и такого же цвета шортах.

- Сколько?

- 300 рублей. - весело отвечает парень.

- А скидку сделаете?

- И так цена самая лучшая для Анапы, - уже не весело говорит зазывала.

Пожала плечами и пошла дальше мониторить рынок. Кроме бананов и катамаранов на курорте пока ничего нет. Видимо, другие развлечения еще довозят. Не все аттракционы работают и в парке. Здесь даже не успели надуть батуты.

Прохожу мимо столовых и кафе. Людей много и там, и там. Правда, в столовой вы сможете поужинать на 350-400 рублей с человека, а вот в кафе придется отдать уже 1000-1500. Ну, это без алкогольных напитков. В принципе, цены как и в городе.

В Анапе по-своему прекрасно. Здесь красивая набережная, большие деревья, среди которых есть и березки. Большой выбор кафе и ресторанов на любой вкус. И, что приятно удивило, ухоженный пляж.