Антисанитария? Прокуратура организовала проверку после жалоб вожатых на грубые нарушения в детском лагере под Геленджиком

В лагерь приехали более 200 детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура организовала проверку после жалоб вожатых на грубые нарушения в детском лагере под Геленджиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Информация об условиях в детском лагере «Спутник» в селе Кабардинка ранее появилась в соцсетях. По словам вожатых, они приехали с группой детей и начали заселяться в комнаты. Однако вместо чистых опрятных кроватей, работники столкнулись с поломанными шкафами и пружинами, торчащими из матрасов. Всего в детском лагере находилось более 200 детей.

Вожатые в том числе пожаловались на отсутствие горячей воды и еду, приготовленную в посуде для тряпок. Кроме того, на летнюю смену в детский лагерь приехал ребенок с аутизмом. Но специалиста по работе с несовершеннолетним здесь не было.

После публикаций, которые начали активно распространять в соцсетях, ситуацией в детском лагере «Спутник» заинтересовались правоохранители. Проверку организовали сразу в нескольких ведомствах.

– В настоящее время прокуратурой Геленджика с привлечением контрольных органов проводятся проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее проверку организовали и в региональном управлении СУ СКР.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также мерах к восстановлению прав несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе СК России.