В Курганинском районе начался подъем уровня воды в реке Чамлык

В районах, пострадавших от подтоплений, подсчитывают ущерб. Фото: t.me/vladimirzaburaev

В Курганинском районе наблюдатель гидропоста Петропавловская сообщил о подъеме уровня воды в реке Чамлык. По зафиксированным данным уровень воды на 18.00 составил 301 см. Опасной отметкой считается 300 см.

- В течении суток 8 и 9 июня 2023 года в связи с продвижением паводочной волны на малых реках и водотоках Курганинского района ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в Лабинском районе, который накануне принял на себя основной удар стихии. Комиссии оценивают объемы ущерба, на данный момент составлено 816 актов. Подано 1492 заявления о подтоплении: вода зашла в 367 домов, 735 подвалов и на 410 участков.

- Несмотря на то, что погода стабилизировалась, уровни Лабы в районе станиц Ахметовской и Каладжинской пока остаются без изменений. В городе река Лаба прибавила 12 см, показаний уровни воды в реке Кукса также в прежних значениях, а Неволька упала на 10 см, - сообщил глава администрации Лабинского района Владимир Забураев.

В Лабинском районе запущен единый телефон центра обращений, куда жители могут обратиться за помощью. По предварительным данным пострадавшими признаны более 2,7 тысяч человек.