Подозреваемый в нападении на подростка в Краснодаре оказался жителем Дагестана

Мужчина скрывался на съемной квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре задержан 31-летний мужчина, которого подозревают в нападении на 15-летнего подростка в лифте многоквартирного дома Восточно-Кругликовского района. Мужчина зашел вместе с мальчиком в лифт, а затем без причины напал на него. По словам матери школьника, агрессор буквально месил лица жертвы кулаками.

В травмпункте у ребенка зафиксировали многочисленные гематомы. Оказались разбиты нос, губы, сломаны два зуба и поврежден телефон. Также мужчина отобрал у мальчика рюкзак. Нападение произошло 22 мая, родители несовершеннолетнего пострадавшего сразу же обратились в полицию с заявлением.

- Данное преступлении вызвало широкий общественный резонанс, материалы проверки по инициативе краевого следкома были переданы из полиции в территориальный следственный отдел СКР. По факту нападения было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был объявлен в розыск, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали 7 июня. Им оказался 31-летний житель Дагестана. Мужчина знал, что объявлен в розыск и скрывался в одном из жилых комплексов на окраине краевого центра.

- Краснодарские оперативники при содействии коллег из специально-технического подразделения краевого главка полиции задержали фигуранта на съемной квартире по улице Сарабеева, где он скрывался вместе со своей девушкой, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские доставили задержанного в СУ СК России по Краснодарскому краю для проведения дальнейших следственных мероприятий. Задержанному предъявили обвинение в совершении хулиганства с применением насилия. Следователь планирует ходатайствовать перед судом о помещении подозреваемого под стражу на время следствия.

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