Выдумала болезнь ради денег. Женщина приписала себе рак желчного пузыря, чтобы получить 670 тысяч страховых в Адыгее

Деньги мошеннице придется вернуть в доход государства

Жительница Дагестана временно проживала в Адыгее и придумала мошенническую схему для дополнительного заработка. Женщина подделала медицинские документы для страховой выплаты. Но после проверки выяснилось, что никакой болезни у приезжей нет. Теперь обманщице придется вернуть государству на 110 тысяч больше.

- Сотрудниками органов безопасности установлено, что гражданка России предоставила в Управление пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Республики Адыгея подложные документы о наличии у нее злокачественного новообразования желчного пузыря, на основании которых ей перечислены денежные средства в сумме свыше 670 тысяч рублей в качестве страховой пенсии по инвалидности, при сокрытии ей сведений о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Адыгее.

36-летнюю жительницу села Шиле Республики Дагестан задержали силовики. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Суд оштрафовал женщину на 110 тысяч рублей. Помимо них, мошенница должна полностью вернуть незаконно полученные деньги в доход государства.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у знакомого 8 млн рублей.