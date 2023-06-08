Мульт-концерт, экскурсии по винодельням и семейная драма на сцене. Что можно посетить в выходные в Краснодаре

Узнайте историю местных вин во время экскурсии по винодельням. Фото: Виталий ТИМКИВ

Мульт-концерт

Для самых маленьких ценителей искусства в Муниципальном концертном зале Краснодара приготовили мульт-концерт. Необычную программу музыканты создавали ко Дню защиты детей.

- По словам заслуженного деятеля искусств Краснодарского края главного дирижера Кубанского симфонического оркестра Дениса Ивенского, Мульт-концерт станет своеобразным подарком юным слушателям. Он окажется заключительным в сезоне детским концертом коллектива, - сообщили организаторы концерта.

Для зрителей в программе прозвучат мелодии из классических отечественных мультфильмов. Вести мероприятие будет заслуженная артистка Кубани актриса Молодежного театра Юлия Макарова.

Кроме того, концерт можно оплатить Пушкинской картой.

Не пляжная Анапа

Если вы приехали в Анапу провести отпуск, но лежать на пляже вам стало скучно, предлагаем посмотреть местные достопримечательности, а также узнать историю города и его окрестностей.

Первое, на что традиционно падают взоры отдыхающих, — винодельни. Рядом с Анапой их три: «Абрау-Дюрсо», «Шато-Пино» и «Владимирская усадьба». Везде проводят экскурсии с дегустацией вин, а в «Шато-Пино» даже предлагают попробовать улиток. Стоимость экскурсий абсолютно разная. Цены начинаются от 500 рублей и достигают 2300 рублей.

Следующая популярная локация у туристов, приезжающих в Анапу, — Тамань. Здесь работает этнографический комплекс «Атамань», который выглядит как настоящая казачья станица. В экскурсию также входит посещение храма Пресвятой Богородицы, музея Лермонтова и популярнейшей винодельни «Шато Тамань». Средняя стоимость такой поездки из Анапы составляет 1500 рублей.

Если вам не хочется далеко отъезжать от города, предлагаем обзорную экскурсию по Анапе. Во время нее можно будет посетить настоящие раскопки и посмотреть, как работают археологи. Так как история курорта начинается за несколько веков до нашей эры, в городе постоянно находят улицы древних городов, старинные предметы быта и захоронения.

- Обзорная экскурсия, раскопки древнего города, посещение Горгиппии и набережной в среднем обойдутся в 1400 рублей, - рассказали экскурсоводы курорта.

Кроме того, в Анапе работает большое количество морских прогулок. Во время них можно познакомиться с местными обитателями глубин, покупаться в открытом море, посетить дискотеку на воде и порыбачить. Цены на такие путешествия для взрослых начинаются от 700 рублей.

«Забавы после полуночи»

В Краснодарском театре драмы имени Горького покажут знакомую многим историю. Зрители смогут увидеть семейную драму с ложью и хеппи-эндом во время просмотра спектакля «Забавы после полуночи».

- В каждом доме, за каждой дверью, в любой семье хранится тайна. Тайна предательства, взаимоотношений, ненависти и любви. Хоть мы и боимся рассказывать об этом людям, у всех историй один общий знаменатель: о них уже все знают. Написаны романы, сняты фильмы, сложены анекдоты, - поделились создатели спектакля.

Режиссер, заслуженный артист России Александр Катков рассказывает древнюю как мир историю «муж-жена-любовник». При этом он анализирует взаимоотношения в отдельно взятой семье. Спектакль наполнен психоанализом, рефлексией и эстетствующим созерцанием чужой жизни, любовью, болью и ненавистью.