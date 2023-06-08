Несколько месяцев ходила с ножом в животе. В Сочи после операции врачи забыли скальпель в кишечнике пациентки

Врачи вовремя не обнаружили у пациентки рак во время обследования Фото: Михаил ФРОЛОВ

У женщины нашли рак. Но болезнь развивалась очень стремительно. Хирурги из Сочи не заметили опухоль на начальной стадии. Когда женщине стало совсем плохо, была уже четвертая стадия рака. Тогда пациентку положили на стол. Врачи из отделения гнойной хирургии больницы оперировали кишечник. Это произошло зимой 2023 года.

Все шло хорошо. Операция прошла успешно, а женщину выписали. Но ей стоило пройти еще курс химиотерапии. Спустя несколько месяцев пациентка прилетела в Екатеринбург, местные врачи сделали рентген и пришли в ужас. На снимках был скальпель. Нож все время находился в кишечнике пациентки.

Врачи признали свою ошибку и впоследствии извлекли скальпель из тела пациентки.

Женщина обвинила медицинских работников в халатности и написала заявление в Следственный комитет. Кроме того, по ее словам, врачи вовремя не обнаружили у нее рак во время обследования, в то время как опухоль была уже большой.

- По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщили kp.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки руководителем регионального ведомства Андреем Масловым поставлен на контроль в следственном управлении. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.